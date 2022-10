Een eeneiige tweeling samen in de grote wereld

Historicus Jan Melkert (74, links) ging zomer 1957 samen met tweelingbroer Paul (74, lucht- en zeevaartexpediteur) op de foto bij ’t landje aan de Boerenwetering in Amsterdam.

„Jarenlang gingen we als eeneiige tweeling samen op ontdekkingsreis. Opgegroeid in De Pijp was ’t landje bij de dijk, zoals wij het noemden, aanlokkelijk. Over de dijk loopt nu de A10 en op ’t landje staat de RAI, maar destijds was het een eerste halte naar de wijde wereld. In Oost, bij de Rietlanden, kwamen we ook graag. Op het rangeergedeelte voor treinen hebben we nog de olifanten van Circus Krone gezien.

We deden alles samen: dezelfde school, dezelfde voetbalclub, samen slapen in één bed, en tot ons vijftiende droegen we ook dezelfde kleding. Wie de oudste is weten we niet. Onze ouders – huisvrouw en wijnverkopersknecht – kregen in 1948 nog één nakomertje. Dachten ze. In het ziekenhuis vertelden ze mijn moeder vlak voor onze geboorte dat het er twee waren. „Maak dat de kat wijs”, zei zij. Toch was het zo. In het tumult werden wij verwisseld, zodat onbekend is wie de oudste is.

Op de ULO gingen we meer onze eigen weg. Al was onze eerste baan bij hetzelfde bedrijf. Door avondstudie behaalde ik mijn atheneum-diploma en ging studeren: geschiedenis in Amsterdam. Ik was de eerste van de familie op de universiteit.

We kregen gezinnen en eigen werklevens. We zagen elkaar minder. In die tijd keek Paul tegen mij op, vanwege mijn universitaire opleiding. Dat is niet meer zo. Door zelfstudie staat hij, zoals hij zelf zegt, stevig in de maatschappij. Hij is trots op hoe hij zijn leven voor elkaar heeft gebokst. Ik ben daar blij mee. Paul is een belangrijk klankbord. We scherpen elkaars ideeën. Sinds een jaar wonen we in hetzelfde appartementencomplex in de Amsterdamse houthavens en zoeken we elkaar geregeld op. Ook in die zin is de cirkel rond.”

