Deel Eneco-consumenten profiteert van dalende gasprijzen

Een derde van de mensen die energie afnemen bij Eneco gaat per 1 november minder betalen. Dat heeft een woordvoerder van de grote energieleverancier dinsdag bevestigd, na berichtgeving van AD. Eneco is het eerste grote energiebedrijf dat na de prijspiek in augustus de tarieven verlaagt. Ook energieleverancier Budget Energie heeft in november de prijzen verlaagd, melden NOS en het AD. Andere grote energieleveranciers voeren vooralsnog geen tariefwijzigingen door.

Eneco rekent vanaf 1 november 3,17 euro per kubieke meter gas en 79 cent per kilowattuur stroom. Dat is respectievelijk 22 en 5 cent minder dan de Eneco-klanten die per oktober nieuwe tarieven moeten betalen. De consumentenprijzen voor energie volgen met enige vertraging de Europese gasprijs, die na de prijspiek in augustus op het laagste niveau in vier maanden zit. Dat komt doordat het aanbod is gestegen — vooral van vloeibaar gas — en de vraag — mede door het milde herfstweer — meevalt.

Vattenfall vindt het nog „te vroeg” om de Europese gasprijsdaling door te rekenen naar consumentenprijzen, laat een woordvoerder weten. Daarvoor bestaat volgens het bedrijf, dat minder hoge tarieven hanteert dan Eneco, te veel onduidelijkheid over hoe de energiemarkt zich de komende maanden ontwikkelt. Mogelijk wacht een heel koude winter, of blazen saboteurs ook andere belangrijke gaspijpleidingen op. Vanwege die onzekerheid durft Eneco ook geen uitspraken te doen over de komende maanden.

Lees ook dit artikel uit september: Prijzen voor gas en licht stijgen flink per 1 oktober, grote verschillen per leverancier