De nieuwe Amerikaanse ambassadeur is een voorbeeld van de American Dream

Begin 2021 – Joe Biden had net zijn presidentiële eed afgelegd – besloot Shefali Razdan Duggal (50) dat ze ambassadeur wilde worden. Ze had een lijstje van landen gemaakt waar ze wel naartoe wilde en vrienden en relaties tot hoog in de Democratische partij hadden aanbevelingsbrieven geschreven. „Ze heeft jarenlang gewerkt met Amerika’s belangrijkste politieke figuren. Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama”, zegt David Pepper, oud-voorzitter van de Democratische partij in Ohio, die ook een aanbeveling schreef.

Vorige maand bevestigde de Senaat de benoeming van Duggal tot ambassadeur in Nederland, als opvolger van de door Trump aangestelde zakenman Pete Hoekstra. Ze biedt woensdag haar geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan.

In zijn aanbevelingsbrief roemde David Pepper het harde werken van Duggal en noemde hij haar leven een voorbeeld van de American Dream. Ze werd in 1971 geboren in Kashmir, India, verhuisde op tweejarige leeftijd met haar moeder en haar broertje naar de VS – haar vader was vooruit gereisd. Toen haar vader het gezin verliet, beïnvloedde dat „de richting van mijn leven diep en voorgoed”, zei Duggal tijdens de hoorzitting in de Senaat waar ze haar aanstelling verdedigde. Haar moeder verhuisde met de kinderen naar Cincinnati in Ohio, waar ze probeerde van twee kleine banen rond te komen. „Ik kon studeren door leningen, subsidies en beurzen”, zei Duggal. Ze is getrouwd met een topman van een investeringsfonds, heeft twee kinderen en woonde in San Francisco.

Shefali Duggal is een grote fondsenwerver, een bundler zoals OpenSecrets.org het noemt, een platform dat de herkomst van campagnedonaties in de Amerikaanse politiek onderzoekt. Bundlers zijn donateurs die hun netwerk aanspreken om geld voor een politieke kandidaat op te halen en het totaalbedrag onder hun eigen naam te overhandigen. Dat is geen geheime transactie, de Federal Election Commission (de kiesraad) maakt de namen van de donateurs openbaar. Het schept transparantie in het openbaar bestuur – en donateurs kunnen pronken met hun veren.

Campagnekas Hillary Clinton

Duggal begon in mei 2007 met geld storten in de campagnekas van presidentskandidaat Hillary Clinton voor de voorverkiezingen in de Democratische Partij. Onder beroep vulde fondsenwerver Duggal steevast ‘niet werkend’ in, of: ‘geen beroep’. Toen Clinton verloor van Obama, stapte Duggal naar de winnaar over. Ze zamelde ook geld in voor feministische organisaties die de positie van vrouwen in de politiek proberen te verbeteren en voor Democratische kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden, de Senaat of lokale verkiezingen.

Haar lijst van donaties toont dat ze oog heeft voor kandidaten van Indiaas-Amerikaanse afkomst. Zo werkte ze in 2010 als fondsenwerver mee aan de campagne van Kamala Harris om openbaar aanklager te worden van Californië. „Ze spraken samen een Indiase taal, ik denk Hindi”, zegt Manan Trivedi, Democraat van Indiase afkomst, die drie keer probeerde voor Pennsylvania in het Huis van Afgevaardigden te komen. Duggal doneerde hem 1.201 dollar. „Shefali kwam over van de westkust om me te helpen”, zegt Trivedi. „Ze onthoudt elk gezicht met de naam erbij en al haar kennissen krijgen elk jaar een kerstkaart.” Toen Harris na de verkiezingen van 2020 vicepresident werd, twitterde Duggal: „Kunnen we vaststellen dat Kamala Harris twee geweldige achtergronden in zich verenigt? Noem ze allebei als je naar haar achtergrond verwijst. Ik ben trots dat ik vertegenwoordigd ben.”

In 2016 legde The New York Times via WikiLeaks de hand op een e-mail van Duggal die inzicht biedt in de wereld van de fondsenwerver. In de mail herinnerde ze het hoofdkantoor van de Democratische Partij fijntjes aan het bedrag dat ze voor Obama en de partij had opgehaald: 679.650 dollar. Kwam ze nu dan in aanmerking voor een aantal mooie hotelkamers en VIP-uitnodigingen op de partijconventie in Philadelphia? En was er ook een entreekaart voor haar kinderen voor de holiday party die vicepresident Biden gaf? Maar vooral: kon ze toegang krijgen tot een exclusieve ontvangst op het Witte Huis? Ze vroeg het vriendelijk: „Ik ga er niet vanuit dat ik ben uitgenodigd… ik werp het op/vraag of ik ben uitgenodigd :) ”

Toen Obama president werd, bedankte hij Duggal met een privébezoek aan het Witte Huis. Hij benoemde haar in de raad van toezicht van het Holocaust Museum in DC.

Tijdens de hoorzitting in de Senaat introduceerde senator Tim Kaine van Virginia „my one-time friend” Shefali Razdan Duggal met de vriendelijkste bewoordingen. Haar donatielijst leert dat zij tussen 2012 en 2017 5.000 dollar voor Kaine inzamelde.

Biden verordonneerde na zijn inauguratie dat diplomatie het belangrijkste instrument is voor Amerikaans internationaal beleid. „In de Trump-jaren strooide de president allemaal Trumpjes uit over de wereld en kreeg Nederland Pete Hoekstra”, zegt David Pepper. „Met hem lieten de VS een bar slechte indruk achter. In deze donkere tijd in Europa met de opkomst van extreem-rechtse regeringen en een Oekraïne-oorlog, is Shefali voor Nederland een lichtpunt.”