Complotdenker David Icke spreekt al jaren over ‘reptielen’

Complotdenker David Icke, die antisemitische ideeën verspreidt, mag op 6 november mogelijk niet spreken op de Dam in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema heeft de lokale driehoek – van burgemeester, politie en OM – momenteel „in beraad” of er actie wordt ondernomen tegen Icke. Binnen enkele dagen moet daar duidelijkheid over zijn.

Icke kwam deze week extra in de belangstelling nadat FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet in een interview refereerde aan diens ideeën dat de wereld wordt bestuurd door reptielen. Later zei hij dat dit bedoeld was als metafoor voor de „gevoelloosheid” van politici en leiders.

Icke zou op de Dam spreken tijdens een demonstratie van Samen voor Nederland. Dit samenwerkingsverband van onder meer FVD, de gele hesjes, Viruswaarheid en diverse complotzenders is tijdens ‘corona’ ontstaan. De demonstratie richt zich onder andere tegen de oorlog in Oekraïne, de onteigening van boeren en de EU.

De politieke partij BVNL heeft zich vanwege de aangekondigde komst van Icke dinsdag teruggetrokken uit Samen voor Nederland. Waar fractievoorzitter Wybren van Haga eerder zelf op Facebook video’s van hem deelde, zegt Van Haga’s partij het op Twitter nu „misselijkmakend” te vinden dat een „antisemiet” en „holocaustontkenner” het woord zou krijgen op de Dam.

De Brit Icke, ooit profvoetballer en sportverslaggever, onderzoekt naar eigen zeggen al tientallen jaren waar de macht in de wereld ligt. Daarbij verspreidde hij een keur aan complottheorieën. Zo zouden de Twintowers in New York door de Amerikanen zelf zijn neergehaald. Ook tijdens ‘corona’ roerde Icke zich. Mobiel netwerk 5G en een Joodse groepering zouden betrokken zijn bij de virusverspreiding.

Volgens Jelle van Buuren, universitair docent aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd op complotconstructies, zitten er veel „antisemitische elementen” in de uitlatingen van Icke. Een van diens belangrijkste aannames is dat de wereld wordt bestuurd door buitenaardse reptielen, die op aarde soms de vorm van een reptiel en soms de vorm van een mens aannemen. „Deze reptielen zouden het bloed drinken van blonde kinderen met blauwe ogen. Terwijl een klassiek antisemitisch verhaal is dat Joden het bloed van kinderen zouden drinken”, zegt Van Buuren.

Lees ook: Geschorste Baudet zondert zich steeds verder af van rest Kamer

Hij betwistte delen van de Holocaust

Ook heeft Icke onderdelen van de Holocaust betwist en haalt hij in publicaties de gefabriceerde Protocollen van de wijzen van Zion aan. Volgens dit geschrift, van grote invloed op de nazi’s, bespraken Joodse leiders in 1897 hoe zij de wereldheerschappij zouden veroveren.

Onder invloed van de coronacrisis is de populariteit van complotdenkers in Nederland flink gegroeid. Eind september telden duizenden bezoekers tientallen euro’s neer om in de Rotterdamse Ahoy sprekers uit het spirituele circuit te beluisteren die voorheen meestal voor een klein publiek spraken. Een van hen was Marcel Messing. Hij wil de ‘protocollen’ niet afdoen als nep en schrijft op zijn website dat „bijna ieder volk wel een genocide of holocaust heeft meegemaakt… zonder dat veel mensen zich durven afvragen wat hier de dieper liggende oorzaken van zijn”.

David Icke was in de zomer van 2021 al eens via een videoverbinding te volgen bij Lijst30, de politieke partij van Willem Engel. Diverse Joodse organisaties, Kamerleden en politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad roepen de lokale driehoek op hem het spreken op de Dam te verbieden. Eerder was Icke onder meer niet welkom in Australië, maar in 2017 sprak hij wel in congrescentrum MECC in Maastricht. Volgens de burgemeester had hij geen bevoegdheid tot een verbod en was de openbare orde niet in het geding.

Toch kunnen de ideeën van Icke wel bijdragen aan geweld. De man die eind december 2020 een explosie veroorzaakte in de Amerikaanse stad Nashville bleek geïnspireerd door de complotideeën van de Brit. De 63-jarige Anthony Warner leed aan paranoia en dacht dat buitenaardse hagedismensen het leven op aarde beheersen. Bij de explosie in Nashville kwam Warner zelf om het leven en raakten drie mensen gewond.

De boeken van complotdenkers als Icke zijn in Nederland breed verkrijgbaar. Onder meer in diverse webwinkels, waaronder die van NRC.