China stelt publicatie groeicijfers derde kwartaal uit

China komt deze dinsdag onverwacht niet naar buiten met de groeicijfers over het derde kwartaal. Het is een vooral een teken dat politieke stabiliteit en rust in China momenteel zwaarder tellen dan economische transparantie, maar het woekert ook de angst aan dat de cijfers nog slechter zijn dan al voorspeld.

Oorspronkelijk zouden ze om 10:00 uur Chinese tijd worden gepubliceerd, maar op maandag meldde het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) van China dat het de publicatie zou uitstellen. Het gaf daarvoor geen reden. Ook maakte het geen nieuwe publicatiedatum bekend.

Hoogst ongebruikelijk

Het besluit is waarschijnlijk genomen om de stabiliteit en de rust rondom het 20ste Partijcongres van de Communistische Partij van China (CPC) in Beijing niet te verstoren. Uitstel van publicatie van de groeicijfers is hoogst ongebruikelijk: tijdens het 19de Partijcongres in 2017 werden die wel gewoon gepubliceerd.

Het betekent volgens analisten niet per definitie dat de cijfers zelf tegenvallen. De groei voor het tweede kwartaal bedroeg officieel slechts 0,4 procent, voor het derde kwartaal werd door veel analisten eerder al een groei van 3,3 of 3,4 procent voorspeld. Wel beter dan het tweede kwartaal, maar niet op het niveau van de 5,5 procent waar China aanvankelijk voor 2022 naar streefde.

Naast de groeicijfers zou het NBS dinsdag ook komen met cijfers over onder meer de maandelijkse industriële productie, energieproductie, detailhandelscijfers, investeringen in de huizenmarkt en de huizenprijzen, maar ook dat is uitgesteld. Vorige week werden de handelscijfers ook al niet gepubliceerd.

China kampt op het moment nog steeds met grootschalige lockdowns door corona en met een slepende crisis op de huizenmarkt, waarbij niet alle projecten worden afgebouwd, de huizenprijzen dalen en projectontwikkelaars en kopers in zwaar weer zijn beland.

Uit de openingsspeech van partijleider Xi Jinping deze zondag tijdens het 20ste Congres blijkt niet dat China zijn economische koers wil verleggen: economische groei is officieel nog steeds een belangrijke doelstelling.