CBS: aandeel hoogopgeleiden verdriedubbeld in afgelopen veertig jaar

Het aantal hoogopgeleide Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar is in de laatste veertig jaar verdriedubbeld. In 2021 had 36 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een hbo- of universitair diploma, tegenover ruim 11 procent in 1981. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal mensen met een hbo- of universitair diploma groeide gestaag in de afgelopen veertig jaar, de periode die het CBS onder de loep nam. In 1981 was één op de negen mensen tussen de 15 en 75 jaar hoogopgeleid. In 2021 was dat aantal gestegen naar ruim één op de drie.

Uit de analyse blijkt dat hoger opgeleiden voornamelijk kiezen voor banen in IT, bedrijfs- en organisatiekunde en medische zorg. Ook nam sinds 2013 het aantal hoger opgeleiden die werken als sociaal werker of woonbegeleider toe.

Het aantal laagopgeleiden is de afgelopen decennia gedaald naar iets meer dan een kwart van de beroepsbevolking (26 procent). Het grootste deel van de beroepsbevolking is nog altijd middelbaar opgeleid (38 procent).