Britten roepen Chinese diplomaat op matje wegens geweld tegen Hongkongse demonstrant

Het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag een hooggeplaatste Chinese diplomaat ontboden om uitleg te geven over de Hongkongse activist die zondag op het terrein van het Chinese consulaat in Manchester in elkaar is geslagen. Volgens internationale persbureaus zijn de Britten „ernstig bezorgd” over het incident, dat zich voltrok tijdens een demonstratie van enkele tientallen Hongkongse pro-democratieactivisten. De politie van Manchester is een onderzoek begonnen naar het incident.

De mishandelde demonstrant vertelde de BBC dat „vastelanders” – mensen van het vasteland van China – uit het consulaat waren gekomen om hun posters te vernietigen. „Toen we probeerden ze tegen te houden, sleepten ze me naar binnen, ze sloegen me in elkaar”, zei hij. Dat gebeurde slechts enkele meters verwijderd van Britse politiemensen. Een politieagent betrad het terrein van het consulaat en trok de naar binnengesleepte man weer naar buiten.

Betrokkenheid vooraanstaande diplomaat

Volgens het Britse parlementslid Alicia Kearns was een van China’s meest vooraanstaande diplomaten in het VK, Zheng Xiyuan, zondag betrokken bij het geweld. Hij zou de protestborden hebben verscheurd. Meerdere Britse parlementsleden willen een verontschuldiging van de Chinese ambassadeur en eisen dat de betrokkenen teruggestuurd worden naar China. „We kunnen niet toestaan ​​dat de [Chinese overheid] demonstranten mishandelt, hun vrijheid van meningsuiting beperkt en hen het zwijgen oplegt op Britse bodem”, aldus parlementslid Kearns.

China heeft niet gereageerd op de vermeende betrokkenheid van Xiyuan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigde wel de acties van het consulaatpersoneel. Volgens het ministerie waren de betogers „illegaal” op het terrein en waren de maatregelen „noodzakelijk”.

Er waren zondag zo’n dertig tot veertig demonstranten aanwezig bij het protest tegen de onderdrukking van democratische protesten in Hongkong. Protesten buiten ambassades en consulaten komen vaker voor en gaan soms gepaard met botsingen. Maar zelden komt consulair personeel de straat op.