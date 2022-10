Beroepscommissie: PvdA-partijbestuur handelde ‘onzorgvuldig’ in zaak-Van Dijk

Het partijbestuur van de PvdA heeft „onzorgvuldig” gehandeld bij het afhandelen van klachten over grensoverschrijdend gedrag door Kamerlid Gijs van Dijk. Dat concludeert de interne beroepscommissie van de PvdA die de gang van zaken op Van Dijks verzoek heeft onderzocht. Volgens de beroepscommissie heeft Van Dijk onvoldoende de mogelijkheid gehad zich tegen de klachten te verweren.

Van Dijk stapte in februari van dit jaar op toen bij de PvdA meldingen waren binnengekomen over „ongewenst gedrag”. Het Kamerlid zelf verklaarde dat het om privégedrag ging en dat hij „in de relationele sfeer niet altijd eerlijk was”. De PvdA kondigde een extern onafhankelijk onderzoek aan. Dat onderzoek van bureau Bezemer & Schubad verscheen in juni en concludeerde dat het „aannemelijk” is dat Van Dijk zich aan ongewenst gedrag schuldig heeft gemaakt, ook binnen de partij en dat hij geen „waardig ambassadeur” was van de PvdA. Als gevolg daarvan besloot het PvdA-bestuur dat Van Dijk nooit meer in de Kamerfractie kon terugkeren, partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent noemde de conclusies „pijnlijk en ernstig”.

Zeer kritisch

De beroepscommissie van de PvdA is nu juist zeer kritisch op het partijbestuur omdat de precieze aard van de klachten over Van Dijk „niet onverkort kenbaar” is gemaakt. Ook in de beroepsprocedure heeft het partijbestuur geen inzage willen geven in het onderzoeksrapport, dat volledig vertrouwelijk is gehouden om de indieners van de klachten te beschermen. De beroepscommissie vindt daarom dat het niet van de juistheid van het rapport kan uitgaan en niet kan beoordelen of de aan Van Dijk opgelegde sanctie proportioneel is geweest. Om die procedurele reden kan de beroepscommissie naar eigen zeggen niet anders dan het besluit van het partijbestuur vernietigen.

De commissie is ook kritisch over de conclusie dat Van Dijks gedrag in de privésfeer zijn politieke functioneren of de PvdA heeft geschaad. In het rapport van Bezemer & Schubad is „de impact van de bedoelde gedragingen niet onderzocht”, schrijft de beroepscommissie, die ook constateert dat het partijbestuur „heeft nagelaten die impact in het besluit te onderbouwen en te specificeren”. Van Dijk heeft volgens de commissie ook onvoldoende de tijd gekregen om tegenover het PvdA-partijbestuur zijn verweer op de beschuldigingen te uiten.

In een reactie laat Van Dijk weten blij te zijn „eindelijk steun vanuit mijn PvdA” te voelen. Ook herkent hij zich „totaal in de door de commissie geconcludeerde onzorgvuldigheid in dit hele proces”. Van Dijk roept het PvdA-bestuur nu op het onderzoeksrapport alsnog openbaar te maken en zegt aangifte te gaan doen tegen onderzoeksbureau Bezemer & Schubad vanwege „ernstige procedurele nalatigheden”.

Partijvoorzitter Sent zei dinsdag in een verklaring dat de PvdA het niet eens is met de conclusie van de beroepscommissie. Dat het rapport vertrouwelijk zou blijven was afgesproken, ook met Van Dijk. Sent schrijft ook: „De conclusies in het onderzoeksrapport staan niet ter discussie.” Ook stelt Sent dat Van Dijk „alle ruimte voor wederhoor” heeft gekregen.

De uitspraak van de beroepscommissie komt op een interessant moment: als Khadija Arib haar ontslagbrief bij de Tweede Kamer indient, krijgt na oud-partijleider Lilianne Ploumen - die een terugkeer uitsluit - Van Dijk de vraag of hij weer in de Kamer wil plaatsnemen. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken heeft eerder, vóór de uitspraak de beroepscommissie, steeds gezegd dat dit in elk geval niet binnen de PvdA-fractie kan.