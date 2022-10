‘Berecht kind niet als volwassene’, zegt de Raad voor de Kinderbescherming

Het wetsartikel dat rechters de mogelijkheid geeft om 16- en 17-jarigen als volwassene te berechten, moet worden geschrapt. Dat stelt de Raad voor de Kinderbescherming woensdag in een oproep aan de politiek. Een kind dat als volwassene wordt berecht, krijgt onvoldoende de kans om zich na een misdrijf gezond te ontwikkelen, stelt de Raad. „Kinderen hebben recht op resocialisatie en herstel, zoals internationale kinderrechten dat voorschrijven”, zegt Mirjam Zeevaart, directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoeveel minderjarigen jaarlijks als volwassene worden berecht, is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid niet bekend. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat tussen 2016 en 2022 in 27 rechterlijke uitspraken in 23 zaken gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid. In deze zaken stonden jonge verdachten terecht voor „zeer ernstige zeden- of geweldsmisdrijven of levensdelicten” schrijven de onderzoekers, zoals woningovervallen met aanranding, mensenhandel en (meervoudige) moord. Zo werd in 2016 een jongen, die 17 jaar was toen hij zijn moeder, oma en zusje ombracht, als volwassene berecht. De rechter legde tien jaar gevangenisstraf op en gelastte tbs met dwangverpleging.

Hoewel de Raad zegt begrip te kunnen opbrengen voor de behoefte om minderjarigen die verdacht worden van een ernstig misdrijf zo hard mogelijk te straffen, zou dit op de langere termijn een ongewenst effect kunnen hebben. Dit omdat het normale strafrecht „minder op resocialisatie en herstel” is gericht, en meer op vergelding. De kans dat een jongere na vrijlating weer een fout begaat wordt daarmee vergroot, betoogt de Raad. Dat zou niet alleen „schadelijk” zijn voor het kind, maar ook voor de samenleving.

De Raad stelt dat het een belangrijk „beginsel van ons strafrecht” is om onderscheid te maken tussen minderjarige en volwassen verdachten. Het jeugdstrafrecht is zodanig ingericht dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren zo min mogelijk in het gedrang komt. De nadruk ligt op (her)opvoeding, het leren van gemaakte fouten en het verkleinen van de kans op recidive.

Strafrechtadvocaat Noëlle Pieterse deelt deze opvatting. „Mensen kijken altijd naar de lengte van een gevangenisstraf, en willen dat veroordeelden heel lang blijven zitten. Maar dat is niet het uitgangspunt van het jeugdstrafrecht. Onderzoeken wijzen uit dat het brein van adolescenten nog lang in ontwikkeling is, tot halverwege hun twintigerjaren”, zegt ze. Dat maakt dat ze „principieel tegen het wetsartikel” is.

Rechtsongelijkheid

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) publiceerde in juni vorig jaar een onderzoek waaruit blijkt dat rechters en officieren van justitie in de praktijk doorgaans uit de voeten kunnen met de mogelijkheden binnen het huidige jeugdstrafrechtsysteem. Zo laat het jeugdsanctierecht toe om jonge zware delinquenten maximaal zeven jaar onder intensieve begeleiding op te sluiten. Daarbovenop is het mogelijk om de jeugdige maximaal twee jaar jeugddetentie te geven. Het huidige jeugdstrafsysteem laat verder toe om de opgelegde straf op termijn om te zetten in een tbs-maatregel. Uit het onderzoek blijkt verder dat het al dan niet toepassen van het wetsartikel tot rechtsongelijkheid voor jongvolwassenen kan leiden.

In de rechtspraktijk ziet advocaat Pieterse verder dat rechters „openstaan voor verzoeken om 19- en 20-jarige verdachten aan de hand van het jeugdstrafrecht te berechten. Het adolescentenstrafrecht, ingevoerd in 2014, maakt dit mogelijk. „Rechters zijn heel terughoudend in het opleggen van volwassenenstrafrecht bij jongeren”, weet ze. De oproep van de Raad voor de Kinderbescherming „sluit heel mooi aan bij” dit systeem, vindt directeur Zeevaart.

Het VN-Kinderrechtencomité dringt al jaren aan op betere bescherming van minderjarigen in het Nederlandse strafrecht. In februari uitte het zijn zorgen over het bestaan van de mogelijkheid om oudere minderjarigen als volwassene te berechten.

Het is voor het eerst dat de Raad pleit voor het afschaffen van de uitzonderingsmogelijkheid. De organisatie, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, adviseert het Openbaar Ministerie en kinderrechters zo’n 10.000 keer per jaar over een strafmaatregel voor minderjarige delinquenten.