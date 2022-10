Australië ziet Jeruzalem na vier jaar niet meer als hoofdstad Israël

Australië erkent West-Jeruzalem niet meer als de hoofdstad van Israël. Het centrum-linkse kabinet van premier Anthony Albanese draait een omstreden besluit terug van de vorige regering. Die maakte in 2018 bekend in het vervolg niet Tel Aviv, maar West-Jeruzalem als Israëlische hoofdstad te beschouwen. De huidige buitenlandminister Perry Wong benadrukte dinsdag dat Australië achter een tweestatenoplossing staat in het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen, en zei „geen benadering te steunen die dit vooruitzicht tegenwerkt”.

Met het besluit uit 2018 brak de voormalig conservatieve premier Scott Morrison met het Midden-Oostenbeleid van zijn voorgangers. Morrison volgde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, die in 2017 al had besloten zelfs heel Jeruzalem als Israëlische hoofdstad te erkennen en de Amerikaanse ambassade ernaartoe te verhuizen. In tegenstelling tot de Amerikanen hield Australië de ambassade in Tel Aviv en zei Morrison voorstander te blijven van een tweestatenoplossing.

Wong zegt te betreuren dat Morrisons politieke besluit „voor onrust heeft gezorgd” bij Australiërs die begaan zijn met de situatie in Israël en Palestina. De Israëlische premier Yair Lapid veroordeelt de Australische draai en heeft de Australische ambassadeur in het land gevraagd om uitleg. Lapid spreekt van een „overhaaste beslissing” en zegt „te hopen dat de Australische regering andere zaken serieuzer en professioneler aanpakt”.

Door de keuzes van de VS en Australië ontstond weer discussie over de status van Jeruzalem. Sinds het einde van de eerste Arabische-Israëlische oorlog, in 1948, is de stad verdeeld in een Israëlische (West-Jeruzalem) en Palestijnse zijde (Oost-Jeruzalem). In 1980 kondigde Israël een wet af die het volledig en onverdeelde Jeruzalem als zijn hoofdstad aanwees, een beslissing die door de Palestijnse autoriteiten niet wordt erkend. Veel westerse landen hebben hun ambassade in Tel Aviv gevestigd en erkennen die stad als hoofdstad van Israël, om zo niet impliciet een kant te kiezen in het conflict.