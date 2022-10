‘A Plague Tale: Requiem’ is een prachtige, onverbiddelijke lijdensweg

A Plague Tale: Requiem Door: Asobo Studio Voor: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc. 54,99 euro ●●●●●

A Plague Tale: Innocence (2019) kwam als een totale verrassing: dat Asobo Studio het talent in huis had voor zo’n bijzonder aangrijpend verhaal over twee kinderen in tijden van ziekte en oorlog, een sterke historische jeugdroman in gamevorm, wist niemand. Het rustige leven van tiener Amicia de Rune wordt in 1348 verstoord wanneer blijkt dat haar jonge broertje, Hugo, geboren is met een bovennatuurlijke kracht die hem van binnenuit verzwelgt. Gedurende het beklemmende Innocence komen de De Runes erachter dat deze kracht verbonden is aan de allesvernietigende plaag die de Franse regio Guyenne in zijn greep houdt – ratten die als één wezen bewegen, en alles vergiftigen dat ze niet opeten.

De onschuld sterft in dit tweede deel, en de lijdensweg is lang. Requiem grijpt je bij je hart en scheurt er onderweg stukjes vanaf, zoals het ook Amicia en Hugo aan flarden snijdt. De drang om haar broer ten koste van alles te beschermen sloopt Amicia: ze raakt getraumatiseerd, kan haar woede steeds slechter bedwingen. Waar een dodelijke aanval in Innocence nog een wanhoopsdaad was, raakt Amicia hier steeds meer haar grip kwijt op haar eigen wraaklust, en Hugo met haar. Hoe verder je komt, hoe vaker de game je vraagt: hoeveel mensen mag je opofferen voor het leven van één kind?

Groter en mooier dan deel één

Telkens weer landen broer en zus in prachtige steden en dorpen, waar de kleur en de levenslust van de middeleeuwse mens – in fictie vaak vergeten – tot in de details over je scherm wordt gesmeerd. En telkens weer is er de angst: je wéét dat deze levens vroeg of laat door tienduizenden ratten overspoeld worden, in imponerende scènes die volop gebruik maken van de technische kracht van de nieuwe generatie spelcomputers. Toch blijf je hopen dat het nu wél goed gaat.

Maar het antwoord is onverbiddelijk. Al snel loopt Amicia weer met slinger in de hand door oorlogsgebied. Met een steen open je een slot, met een bundel chemische stoffen steek je de vuren aan die de ratten op afstand houden, met een kruisboog dood je een mens. Soms probeer je langs soldaten te sluipen, dan weer probeer je door een kamer vol ratten te manoeuvreren. De gebieden zijn groter en mooier dan deel één, maar de kern blijft hetzelfde: het zijn puzzels die denkkracht en reflexen vereisen, aan elkaar geregen door het verhaal. Naargelang van tijd wordt het voor de speler wel wat eentonig – zeker naar het einde, waar het ene climactische gevecht het andere opvolgt.

Toch is het knap lastig om A Plague Tale: Requiem neer te leggen. Amicia de Rune is een verbeten heldin die niet graag loslaat – ze sleurt Hugo én ons mee de diepte in.