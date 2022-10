Nostalgie dreigt, in mijn jeugd waren die politici echt bekwamer. En met bekwaam bedoel ik: die mannen uit de politiek en die enkele vrouw durfden het aan niet enkel op de korte termijn te mikken of op snelle zetelwinst voor hun partij. Lange termijnvisies overheersten, desnoods werd de eigen achterban getrotseerd, de partijdiscipline doorbroken en klonk er gevloek in de fractiekamer.

Zou het? Waren politici in de jaren zeventig beter, meer geneigd het grotere, algemene belang voor ogen te houden, ook als dat kiezers zou kosten en populariteit? Ikzelf wilde nooit de politiek in.

Ik kan niet geloven dat de homo politicus binnen een halve eeuw zo’n fundamentele verandering heeft ondergaan. Wat wel degelijk veranderd is: de enorme hoeveelheid peilingen, focus- en klankbordgroepen: de nog steeds groeiende uitbreiding van de media, die we nu zelfs voor een deel als ‘sociaal’ aanduiden, dus dat zit wel snor. Neen. Elk akkefietje van elke politicus wordt duizendmaal uitvergroot, het begin van een meningsverschil opgeblazen tot een ‘fittie’, en de volksvertegenwoordigers worden bang voor hun volk. „Stemmen zonder last of ruggespraak” heette het ooit: wat dacht u van werk- en mediadruk, zie ook de terugtocht van Groenlinks Kamerlid Ellemeet. Je ziet de kramp rond de mond van politici, de kramp in hun buik zal dezelfde zijn.

Want wie niet voortdurend scoort, wordt afgevoerd naar het achterste bankje, en is eigenlijk al op weg naar de uitgang. Bye, bye Binnenhof.

Politici horen vooruit te denken, dat is hun taak. Ik las in de Volkskrant van afgelopen zaterdag een artikel van auteur Jurriën Hamer. Hij stelt dat ‘ons land er beroerd aan toe is’, en het sympathieke is dat Hamer daar niet alleen politici de schuld van geeft, maar ook wijst naar burgers, naar ons stemgedrag. We maken partijen groot die vooral hun achterban willen paaien, ook als dat ten koste gaat van het collectieve welzijn. „De kiezer heeft het toegelaten”, concludeert Hamer.

Eerst was er mijn volledige instemming, daarna toch twijfels.

Ik ga ervan uit dat een politicus meer weet dan ik van politieke vraagstukken; dat zo iemand zich heeft verdiept in een kwestie, en dat zo iemand niet de hele tijd checkt of haar idee overeenkomt met het partijprogramma.

Politiek is een vak, het lijkt me onzinnig van elke kiezer te verwachten dat ie van alle ins en outs net zo goed op de hoogte is als de politicus waar de stem naartoe gaat. Nooit gedroomd van ‘directe democratie’; ik laat me graag vertegenwoordigen in de volle verwachting dat ook complexe problemen die ik niet volledig kan overzien, worden gewikt en gewogen.

Onverschillig, lui, ‘afgehaakt’ zoals het heet? Nee, maar ik heb al een baan.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.