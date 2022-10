Vondst van 92 naakte vluchtelingen nieuw dieptepunt in Grieks-Turkse migratieruzie

De vondst van 92 naakte migranten aan de Grieks-Turkse grens heeft zondag geleid tot scherpe kritiek van de Verenigde Naties. „We veroordelen een dergelijke wrede en vernederende behandeling en roepen op tot een volledig onderzoek naar dit incident”, zei VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Griekenland en Turkije geven elkaar de schuld van het incident.

De naakte mannen werden vrijdag gevonden in de buurt van de Evros, de rivier die de grens vormt tussen Griekenland en Turkije. Een aantal van de mannen was verwond. Volgens een onderzoek van de Griekse politie en Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, zouden de mannen vanuit Turkije in rubberboten de rivier zijn overgestoken.

Zelf zouden de migranten aan de politie en officieren van Frontex verteld hebben dat ze door de Turkse autoriteiten waren gedwongen om aan boord te gaan van drie voertuigen, die hen naar de grens brachten. Ze zouden gedwongen zijn om zich uit te kleden voordat ze aan boord gingen.

Begin dit jaar vroren er negentien migranten dood, volgens Turkije nadat Griekse grenswachten hen gedwongen hadden uit te kleden

De Griekse minister Notis Mitarachi (Migratie, van de partij Nea Dimokratia) noemde zaterdag op Twitter het gedrag van Turkije tegen de migranten „een schande voor de beschaving”. Op zijn beurt noemde de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu deze beschuldiging maandag „schaamteloos” en een belastering van een land dat „bekendstaat om zijn schending van het internationaal recht”.

Duizenden migranten uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika proberen elk jaar illegaal Griekenland te bereiken vanuit Turkije, in de hoop op een beter leven in Europa. Beide landen beschuldigen elkaar geregeld van het terug- dan wel vooruitduwen van migranten over de Grieks-Turkse grens.

Verdoezelen

Eén dag voordat Griekenland de groep naakte migranten redde, werd het land in verlegenheid gebracht door de publicatie van een rapport van OLAF, het Europees bureau voor fraudebestrijding, over Frontex. Uit dit rapport bleek dat hoge ambtenaren van dat EU-grensagentschap betrokken waren bij het verdoezelen van de illegale pushbacks van migranten van Griekenland naar Turkije, in strijd met hun grondrechten.

Dat Frontex-functionarissen mogelijk geen melding hebben gemaakt van vermeende pushbacks, was volgens het rapport uit angst voor repercussies vanuit Griekenland. In één geval zou een bewakingsvliegtuig van Frontex weggevlogen zijn van de plaats van een vermeende pushback „om te voorkomen dat het getuige zou zijn van incidenten in de Egeïsche Zee”.

Uit het rapport blijkt dat Griekenland sinds 1 maart 2020 tienduizenden migranten heeft teruggeduwd. De grenspolitie slaat ze in elkaar, berooft ze van hun bezittingen, kleedt ze uit en stuurt ze terug naar Turkije.

Het land heeft deze praktijken de afgelopen jaren stelselmatig ontkend. Ook na publicatie van dit rapport zei het Griekse ministerie van Maritieme Zaken en Eilandenbeleid, verantwoordelijk voor de Griekse grenswacht: „Wat betreft de tendentieuze beschuldigingen van vermeende illegale acties, moeten we benadrukken dat de operationele praktijken van de Griekse autoriteiten dergelijke acties nooit hebben omvat.”

Onbewoond eiland

De naakte mannen die vrijdag werden gevonden, zijn relatief snel gered. In augustus liet Griekenland bijvoorbeeld nog een groep van 38 migranten wekenlang op een onbewoond eiland in de grensrivier zitten, waarbij de vijfjarige Maria uit Syrië om het leven kwam.

In februari van dit jaar vroren er negentien migranten dood, volgens Turkije nadat Griekse grenswachten hen gedwongen hadden om hun kleren uit te trekken. De Griekse minister Mitarachi zei toen dat de slachtoffers nooit in Griekenland waren geweest.