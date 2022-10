‘Vergeten astronaut’ Lodewijk van den Berg (90) overleden

Lodewijk van den Berg is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Association of Space Explorers maandag bekendgemaakt. De in het Zeeuwse Sluiskil geboren chemisch ingenieur maakte op 29 april 1985 een ruimtereis, die zo’n zeven dagen duurde.

Hij werd daarmee de eerste in Nederland geboren ruimtevaarder. Officieel is Wubbo Ockels, die zes maanden later de ruimte inging, de eerste Nederlandse astronaut. Van den Berg was in de jaren zeventig genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger; hij was al in de jaren zestig naar de VS gemigreerd.

In 1974 promoveerde Van den Berg in de VS. Tijdens zijn wetenschappelijk werk specialiseerde hij zich in het ‘kweken’ van kristallen. Tijdens zijn ruimtevlucht onderzocht hij de effecten van gewichtloosheid op kristallen.

‘Met het paspoort had het ruimtewerk niets te maken’

Voor Van den Berg, wiens ruimtevlucht in tegenstelling tot de reizen van Ockels en later André Kuipers weinig media-aandacht kreeg, was het vraagstuk wie de eerste Nederlander in de ruimte was een non-issue: „Met het paspoort had het ruimtewerk niets te maken”, zei hij daar in 2005 over tegen Delft Integraal. „Zo’n competentiespelletje, van wie is de eerste, [heeft] geen zin”, aldus Van den Berg. „Van groter belang is: wat heb je wetenschappelijk bijgedragen?”

In 2004 zond actualiteitenprogramma Netwerk een documentaire over Van den Berg uit, De vergeten astronaut. In 2007 werd er een planetoïde naar hem genoemd. Het hemellichaam, met een doorsnede van zo’n 3,5 kilometer, draait net als de meeste planetoïden tussen de planeten Mars en Jupiter, op meer dan driehonderd miljoen kilometer om de zon.