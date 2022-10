Vereniging Eigen Huis wil woningen verduurzamen zonder toestemming vve

Een op de drie verenigingen van eigenaren (vve) lukt het niet om met alle bewoners overeenstemming te bereiken over het verduurzamen van hun woning. Dat komt door het besluitvormingsproces binnen een vve, zo concludeert Vereniging Eigen Huis (VEH) in een maandag gepubliceerd rapport. Vve’s moeten grotendeels of unaniem instemmen met beslissingen over het dak, de gevels of de ramen van een wooncomplex. Dat loopt in een kwart van de gevallen uit tot conflicten, waardoor het verduurzamingsproces vertraging oploopt.

VEH, een lobbygroep voor woningbezitters, doet nu voor het eerst een oproep aan het kabinet: maak het appartementseigenaren wettelijk mogelijk om zelfstandig een zonnepaneel, waterpomp of dubbelglas te plaatsen, zonder daarvoor toestemming nodig te hebben vanuit de vve. Zo zouden eigenaren bijvoorbeeld aan enkel een melding aan de vve genoeg moeten hebben. VEH wil dat het kabinet deze mogelijkheid gaat onderzoeken.

Nu is het zo dat appartementseigenaren afhankelijk zijn van het vonnis van andere bewoners in de flat, als zij een aanpassing aan hun woning willen doen. Wie een zonnepaneel op het dak wilt, moet dat eerst overleggen met de vve. Bij kleine vve’s (tot vijf appartementen) moet het besluit unaniem zijn. Bij grotere vve’s moet twee derde van de bewoners het eens zijn. „Dat maakt het een lastig proces, aangezien er binnen een vve diverse belangen meespelen”, schrijft VEH-directeur Karsten Klein. „Iemand die al op leeftijd is, wil misschien niet meer investeren in een hybride warmtepomp die zich in vijftien jaar terugverdient.”

Ingreep zonder toestemming

Vooral binnen kleine vve’s blijft verduurzamen achter, „omdat ze liever de vrede bewaren dan te moeten ruziën over wel of geen zonnepanelen op het dak”, aldus het onderzoek onder ruim 1.000 appartementseigenaren. Er zijn zo’n 700.000 appartementseigenaren in Nederland en ongeveer 140.000 vve’s, volgens het Kadaster in 2016.

Zo’n negen procent van de eigenaren binnen een kleine vve kiest er soms toch voor eigenhandig een duurzame ingreep te doen, zonder toestemming. Dat is niet zonder risico, zegt Klein. „Als het vve-bestuur daar lucht van krijgt, kunnen zij bepalen dat de bewoner nog een keer meebetaalt als de vve later besluit alsnog het hele gebouw te verduurzamen. Of ze eisen dat de maatregelen ongedaan worden gemaakt.”