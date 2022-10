Van Commenée spant geding aan tegen Van Diepen na uitspraken in NRC

De voormalige hoofdcoach van de Atletiekunie Charles van Commenée spant een kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. Aanleiding zijn de uitspraken van Van Diepen in een onderzoek van NRC en Trouw dat vorige week naar buiten kwam. Daarin zegt Van Diepen dat zijn voormalige coach het gebruik van schildklierhormoonpillen zou hebben voorgesteld in een gesprek met hem en collega-atleet Thijmen Kuipers.

In een verklaring schrijft Van Commenée dat Van Diepen met zijn uitspraken „alle prestaties van atleten die met of onder mij hebben gewerkt” verdacht maakt. De voormalige Atletiekunie-coach zegt dat „zijn integriteit in het geding is” en dat „de publiciteit over de beschuldiging grote reputatieschade oplevert”. In het kort geding eist Van Commenée dat Van Diepen zijn bewering publiekelijk herroept.

Onveilige werksfeer

Het onderzoek van NRC en Trouw richtte zich op een onveilige werksfeer in de top van de Nederlandse ateletiekwereld, waarin sprake zou zijn van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en het kleineren van atleten. Van Commenée speelde hier volgens meerdere atleten een centrale rol in. Volgens Van Diepen vond het gesprek over de schildklierhormoonpillen plaats in februari 2019 tijdens een kennismakingsgesprek met hem en Kuipers.

Hoewel wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat de pillen prestaties bevorderen en de Nederlandse Dopingautoriteit het momenteel legale medicijn op de dopinglijst wil zetten, zou Van Commenée hebben gezegd dat Van Diepen en Kuipers „de randjes moesten gaan opzoeken”. Toen de atleten dat weigerden, zou het tot een aanvaring zijn gekomen. „Hij werd boos en vond ons geen echte topsporters omdat we zo ver niet wilden gaan”, aldus Van Diepen.

Enkele dagen na de publicatie van het onderzoek bracht een groep van zestien atleten, waaronder Femke Bol en Nadine Visser, een steunverklaring aan Van Commenée naar buiten. Zij zeggen daarin dat ze de onveilige werkcultuur, zoals geschetst in het onderzoek, niet herkennen.

