Twee verdachten aangehouden voor rol in overval Ajax-speler Tadic

De politie in Amsterdam heeft twee verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op Ajax-speler Dusan Tadic. Het gaat om mannen van 19 en 26 jaar die op basis van videomateriaal zijn gearresteerd, schrijft de politie maandagin een persbericht. Het tweetal wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ajax-aanvoerder Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht bij zijn huis in Amsterdam-Zuid. Nadat hij zijn auto had geparkeerd kwamen er twee mannen met helmen op hem af. De voetballer rende vervolgens weg maar werd na een achtervolging ingehaald. Hij raakte lichtgewond bij de vechtpartij die volgde en wist alsnog te ontkomen door een restaurant in te rennen. De overvallers gingen er daarna vandoor zonder buit.

Waarom de overvallers het op Tadic gemunt hadden, is onduidelijk. Eerder op de avond zouden ze al bij het huis van de Ajax-speler aangebeld hebben. De politie blijft de zaak onderzoeken, mede omdat voetballers in binnen- en buitenland de afgelopen tijd vaker doelwit zijn geweest van overvallen.

Zo werd het gezin van voormalig PSV-spits Eran Zahavi tijdens een overval op hun huis in Amsterdam in 2021 vastgebonden. Twee jaar terug bleek in een rechtszaak tegen de zogenoemde Rolexbende dat overvallers het op de horloges van spelers hadden voorzien en hun overvallen planden op het moment dat voetballers hun wedstrijden speelden.