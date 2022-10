Afgelopen week legden twee leden van de Tweede Kamer hun functie neer vanwege de werkdruk: Esther Ouwehand (PvdD) stopt tijdelijk, Ockje Tellegen (VVD) keert definitief niet terug van ziekteverlof. Al eerder viel Harry van der Molen (CDA) tien maanden uit. Hij is inmiddels terug. Hun openheid over de impact van de werkdruk moet het begin zijn van een verandering van de gehele politieke cultuur.

Kiki Bakker coacht politici op werkdruk en stressvermindering. Ze werkte eerder als beleidsmedewerker in de gemeenteraad Rotterdam en in de Kamer.

Ockje Tellegen schrijft in haar opzegbrief: „Het Kamerlidmaatschap is topsport”. Topsporters kennen de waarde van hersteltijd. En die hebben Kamerleden niet. Ze moeten altijd aan staan en overal op kunnen reageren. Daarnaast wordt de Kamer ook nog eens continu terug geroepen van reces voor de ene na de andere crisis. Vaak terecht vanwege de inhoud, soms gewoon als onderdeel van het politieke spel. De reden doet er in dit kader niet toe, het gevolg wel: de gemiste rusttijd wordt nergens gecompenseerd of ingehaald en de weekends zijn bedoeld voor partijpolitieke bijeenkomsten. Met name lokaal en regionaal hebben politici ook nog een baan naast hun politieke deeltijdfunctie. Er is geen hersteltijd, het gaat maar door.

In de politiek werkt het anders dan in andere beroepen en toch ook weer niet. Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer één, daar ontkomen politici ook niet aan. Wat is dan anders? Elk Kamerlid ligt onder een (online) vergrootglas: wat doet iemand in het reces, telefoongebruik tijdens een vergadering, en als een Kamerlid de keuze maakt een debat niet bij te wonen levert dat meteen online kritiek op die niet van de lucht is.

Mentale druk

Het presidium (bestuur van de Tweede Kamer) heeft inmiddels maatregelen genomen, zoals psychische ondersteuning voor Kamerleden. Het is goed dat er aandacht voor individuele hulp is, maar het is de vraag of die op tijd komt en voldoende benut wordt. Je kan wel praktische maatregelen nemen maar dat verandert niet de cultuur. Want naast de werkdruk en de druk van buitenaf, staan ook culturele aspecten in de weg.

De (herhaalde) oproep is om de ondersteuning uit te breiden en zo de werkdruk te verminderen. Meer medewerkers kunnen helpen in de hoeveelheid werk op de plank, maar voor hen geldt eenzelfde werkdruk. Medewerkers vallen ook uit. Meer ondersteuning helpt niet in het veranderen van een cultuur, als die blijft uitstralen dat het zo nu eenmaal werkt, het niet anders kan en vernieuwing met hoongelach beantwoordt. Dat leidt onzichtbaar tot mentale druk – waarvan ook nog algemeen gedacht wordt dat het erbij hoort, en als je dat niet aankan dan ben je ongeschikt.

Lees ook dit opiniestuk van oud-Kamerlid Zihni Özdil: Hoe de Kamer een burn-outfabriek werd

Stress is onzichtbaar tot het zichtbaar is. Langdurig overbelasten van (mentale) gezondheid door stress werkt net als een sportblessure. Ongezien bouwt het op, tot het alles belemmert. En dan is het niet alleen te laat, de schade is ook erg groot. De gedachte is vaak: het hoort bij het vak, een lange vakantie helpt vast rust te brengen en ach, de anderen kunnen het toch ook aan?

Politici met een missie zijn persoonlijk betrokken om veranderingen uit de samenleving een politieke stem te geven. Grote persoonlijke betrokkenheid heeft ook een keerzijde. Elk debat wordt een persoonlijke strijd en de grens tussen het doel en de persoon die de strijd voert vervaagt. Elke dag alles geven zonder op te laden leidt tot ‘roofbouw’, een woord dat beide Kamerleden deze week zelf gebruikten. Wie roofbouw pleegt, heeft het zelf vaak niet door. Toch zegt ruim 80 procent van de mensen met een burn-out dat ze achteraf alle signalen kregen en die toch genegeerd hebben.

Elk Tweede Kamerlid ligt onder een (online) vergrootglas

Wat nu nodig is, is een open gesprek over de werkdruk én rolmodellen die laten zien dat stress bestaat, dat iedereen eigen stresssignalen heeft en kan leren om daarmee om te gaan. Esther Ouwehand schrijft zelf in haar verklaring: „Wie ooit een burn-out heeft gehad, zoals ikzelf in 2015, weet hoe belangrijk het is om gezondheidsklachten die daar een voorbode van zijn te herkennen – en tijdig in te grijpen.” Dat is voor mij een rolmodel van zelfzorg.

Als de politieke cultuur blijft zoals die is, zullen er niet alleen minder mensen aan willen beginnen, er zullen ook vaker mensen uitvallen. Niet alleen landelijk is dit een probleem. Onderzoek (in 2017) van de NOS en raadsledenvereniging Raadslid.NU liet zien dat ruim 61 procent van de raadsleden de werkdruk als negatief aspect ziet. Elke persoon die om deze reden het politieke toneel verlaat, is een verlies voor de politiek als geheel.

Werkstress gaat dwars door partijen en politieke lagen heen. Juist vanwege het groepsdenken dat iedereen het aan zou moeten kunnen, is het een enorme vooruitgang dat werkdruk in de politiek hardop genoemd mag worden. Het is alleen pijnlijk dat daarvoor eerst verschillende politici uit moesten vallen.