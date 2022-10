Nigeriaanse universiteiten na acht maanden weer open

Studenten van een aantal universiteiten in Nigeria kunnen na een acht maanden durende staking hun opleiding weer hervatten. Alle universiteiten in het land waren gesloten sinds het academisch personeel op 14 februari het werk neerlegde. Zij protesteerden voor onder meer een beter loon en een verhoging van het onderwijsbudget.

Emmanuel Osodeke, voorzitter van de universitaire docentenvakbond ASUU, liet in een verklaring weten dat de staking is afgeblazen na een gerechtelijk bevel. Volgens de vakbond is niet aan alle eisen voldaan, maar droegen twee lokale rechtbanken hen op weer aan het werk te gaan. „De problemen zijn nog niet volledig opgelost en er zijn geen overeenkomsten getekend”, zei Osodeke op de Nigeriaanse televisie. „We hervatten [het onderwijs], omdat we een gezagsgetrouwe organisatie zijn en we de wet niet willen overtreden.” De onderhandelingen met de regering gaan door.

De vakbond ASUU kondigde vrijdag aan dat de docenten weer aan het werk gaan. Een aantal universiteiten opende direct hun deuren, anderen gingen maandag open en bij weer anderen moet de hervattingsdatum nog worden aangekondigd.

In Nigeria zijn 92 openbare universiteiten en ongeveer evenveel private. Stakingen komen er vaak voor. De laatste, in 2020, duurde negen maanden. De meeste docenten zijn lid van de ASUU, waardoor voor studenten geen andere docenten te vinden zijn. Kinderen van Nigeriaanse politici hadden vaak geen last van de staking, omdat zij in het buitenland studeren. ASUU riep politici deze zomer op hiermee te stoppen, in de hoop dat de regering zich dan meer gaat inzetten om de problemen in het onderwijs in eigen land op te lossen.

