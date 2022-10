Staat krijgt van hof geen uitstel voor verbeteren omstandigheden asielzoekers

De Nederlandse staat krijgt geen uitstel om de leefomstandigheden van asielzoekers te verbeteren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag maandag bepaald in een beroepsprocedure die de staat had aangespannen, nadat de rechtbank eerder deze maand had geoordeeld dat de staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoen aan de Europese eisen voor een menswaardige asielopvang. Een inhoudelijke beoordeling van de procedure volgt in november.

Dat betekent onder meer dat er per direct geen kwetsbare asielzoekers (onder anderen zieken en hoogzwangere vrouwen) in de crisisnoodopvang geplaatst mogen worden en dat vanaf donderdag nog maximaal 55 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen verblijven. Op dit moment verblijven daar zo’n driehonderd amv’ers.

‘Belang asielzoekers weegt zwaarder’

Het hof stelt dat het belang van de kwetsbare asielzoekers zwaarder weegt dan het belang van de staat. Het hof zal bij de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep op 10 november kijken naar de inhoudelijke argumenten van de staat. „Het is geen vergeefse moeite als de staat nu alvast begint met de maatregelen uit te voeren”, aldus het hof. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) liet na de aanvankelijke uitspraak van de rechter weten de opdracht niet binnen de gestelde termijnen te kunnen uitvoeren.

Maandag liet Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) via een woordvoerder aan persbureau ANP optekenen „verder [te gaan] met het dag in dag uit keihard werken om de situatie in de asielopvang te verbeteren”.