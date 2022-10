Ik ben zwanger en heb daardoor niet alleen het reukvermogen van een herdershond maar ook last van misselijkheid. Vooral de geur van tosti’s, gekookte eieren en rubberlaarzen zorgt vanaf het prille begin voor acute ongemakken. Afgelopen weekend kwam daar opeens een onbekende geur bij. Snuivend liep ik rond: wat is toch die misselijkmakende industriële walm daar bij de keukentafel? Commissaris Rex wees de dader aan: het stapeltje NRC’s dat altijd op de tafelrand ligt.

