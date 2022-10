Reproductiestrategieën van kevers én schimmels

Als het buiten frisser wordt, hebben we de neiging om binnen te gaan zitten, liefst gezellig samen, lekker knus. Aziatische lieveheersbeestjes, Harmonia axyridis, doen dat ook. Die gezelligheid kan besmettelijk zijn. Bij ons maken griep- en coronavirussen gebruik van de situatie om zich naar hartenlust te verspreiden, in het geval van deze kevertjes is er een parasitaire schimmel die het onderlinge contact benut om sporen over te dragen.

Wie deze lieveheersbeestjes weleens te logeren heeft gehad tijdens de winter, weet dat grote groepen zich in geborgen hoeken kunnen verzamelen en daar dicht opeen wachten op beter weer. Het gaat dan bijna altijd om de Aziatische exoot, die in de vorige eeuw naar deze streken is gehaald als biologische gewasbeschermer. Het is namelijk een vraatzuchtige rover die dol is op dop-, wol- , blad- en schildluizen. Inmiddels voelt hij zich hier zo thuis dat hij volledig is ingeburgerd. Hij houdt alleen niet zo van het bladstrooisel waar het ongeveer even grote zevenstippelig lieveheersbeestje, Coccinella septempunctata, meestal in overwintert, maar geeft de voorkeur aan beschutte plekken. Onder andere in onze huizen dus.

Dekschilden

Zo’n groep Aziatische logees kan een grote verscheidenheid aan kleuren tentoonspreiden. Veel hebben oranje dekschilden met zwarte vlekken. Niet zeven. Meestal hebben ze er meer, tot wel 21, maar er zitten ook exemplaren tussen waarbij de stippen half ontbreken, of zelfs volledig waardoor ze min of meer egaal oranje of rood zijn. Andere hebben dan weer een zwarte achtergrond met rode vlekken. Vaak zijn dat er twee, maar het kunnen er ook vier of twaalf zijn. Wat al die kleurvormen van deze ene soort gemeen hebben, is een zwart-wit halsschild. En ze hebben allemaal dekschilden die aan de achterkant niet vloeiend bol aflopen. Er zit een klein knikje in, waardoor de uiteinden iets steiler zijn. De kevertjes hebben als het ware een platte kont.

Bij deze lieveheersbeestjes beklimmen mannen soms andere mannen en daar komen geen jongen van

Deze overeenkomstige details vallen in het niet bij de enorme kleurvariatie, waardoor veel mensen denken te maken te hebben met verschillende soorten. En als deze dieren in gunstiger seizoenen parend gezien worden, vraagt men zich vertwijfeld af of daar wel nageslacht van kan komen. Soms kan dat inderdaad niet. Bij deze lieveheersbeestjes beklimmen mannen soms andere mannen en daar komen geen jongen van. Als reproductiestrategie is dit weinig doeltreffend voor de kevers, maar wel voor de schimmel Hesperomyces virescens als die op een van beide voorkwam. Dat moet het geval zijn geweest bij het bovenste lieveheersbeestje op de foto, die bij een andere ontmoeting onderop heeft gezeten. Tijdens het paarseizoen zijn het doorgaans de vrouwen die de schimmel op de dekschilden dragen, terwijl die bij mannen op de onderzijde zit. Het is dan dus eigenlijk een SOA.

Gelukkig voor de kevertjes is de aandoening niet dodelijk. Andere lieveheersbeestjes laten zich duidelijk niet afschrikken door de schimmel, die toch zichtbaar aanwezig is. Mensen zouden uit het lichaam stekende gele vlaggetjes bij een mogelijke partner vast minder aantrekkelijk vinden.