Real Madrid-aanvaller Karim Benzema wint Gouden Bal

De Franse voetballer Karim Benzema heeft maandag de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer van het afgelopen seizoen, gewonnen. De aanvaller eindigde als eerste bij de jaarlijkse verkiezing vanwege zijn rol in het zeer succesvolle seizoen van zijn club Real Madrid. De Spaanse topploeg legde beslag op de Champions League en de landstitel, mede dankzij de veelscorende Benzema.

De 34-jarige spits maakte vorig seizoen 44 doelpunten en leverde 15 assists. In zowel de Spaanse competitie als in de Champions League werd hij topscorer. Met de winst volgt Benzema de Argentijn Lionel Messi op, die vorig jaar de Gouden Bal won, maar dit jaar niet was genomineerd.

De Senegalees Sadio Mané, die vorig seizoen bij Liverpool speelde en inmiddels uitkomt voor Bayern München, eindigde als tweede in de verkiezing. De Belgische middenvelder Kevin De Bruyne van Manchester City werd derde.

De beste Nederlander bij de uitreiking was Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal en verdediger van Liverpool eindigde op de zestiende plaats. Sébastien Haller, die vorig jaar namens Ajax topscorer in de Eredivisie werd en elf keer scoorde in de Champions League, werd dertiende.