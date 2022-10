Rabobank verhoogt per december spaarrente naar 0,25 procent

De Rabobank heeft besloten de variabele rente op spaarrekeningen te verhogen naar 0,25 procent. Dat laat de bank maandag weten in een persbericht. Per 1 augustus schafte de grootbank de negatieve rente al af, onder meer als reactie op de renteverhoging die de Europese Centrale Bank (ECB) deze zomer aankondigde.

Bas Brouwers, waarnemend directievoorzitter van de Rabobank, spreekt van „ontwikkelingen in de markt” die er sinds het afschaffen van de negatieve rente voor hebben gezorgd dat de variabele spaarrente „kan worden verhoogd voor klanten na jaren van rentedaling”. Momenteel geldt voor spaarrekeningen een rente van 0,01 procent voor bedragen tot 100.000. Boven dit bedrag was de rente nul, maar per 1 december zal ook de rente voor spaarrekeningen met een saldo boven de 100.000 euro verhoogd worden naar 0,25 procent.

In tegenstelling tot de afschaffing van de negatieve rente, geldt het verhogen van de spaarrente voor Rabobank-klanten met een spaarrekening met een saldo tot 100.000 euro. Voor een spaarrekening voor kinderen tot achttien jaar gaat de rente omhoog naar 0,35 procent. De rente op dit type rekening was al 0,1 procent.

