Politie verricht 9 arrestaties bij grootschalig drugsonderzoek

De politie heeft maandag negen mensen aangehouden bij een politieactie die voornamelijk plaatsvond in Noord-Brabant in het kader van een grootschalig drugsonderzoek. Bij de actie werden onder meer drugs, vuurwapens, munitie en luxegoederen in beslag genomen, zo laat de politie weten. Rond 16.00 uur werd de actie gestaakt vanwege de invallende duisternis. Morgen wordt de actie bij daglicht hervat, de plekken van onderzoek worden tot die tijd bewaakt.

Het onderzoek richt zich op de „grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen”. Bij de actie werkte de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, Defensie en andere specialisten. In totaal waren meer dan duizend mensen bij de opsporingsactie betrokken.

Er werden speurhonden ingezet en in de omgeving van Eindhoven werd een ‘no-fly-zone’ voor drones afgekondigd. In de plaats Oeffelt werd een drugslab in aanbouw aangetroffen, dat werd ontmanteld. Ook werden enkele voertuigen en grote hoeveelheden contant geld in beslag genomen.