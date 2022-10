Ook de Russische nationalisten zwijgen nu

Waar is Igor Girkin? Afgelopen zaterdag verscheen het laatste bericht op het populaire Telegramkanaal ‘Igor Strelkov’ – de naam waarmee hij in 2014 beroemd werd als militair commandant van de separatisten in de Donbas.

Het bericht is van Girkins vrouw, Miroslava Reginskaja. „Op vragen als ‘Waar is Igor Ivanovitsj’ antwoord ik: alles is oké! Hij zal snel contact opnemen.” Daarboven staat een foto van het echtpaar, met Girkin in een groen camouflagepak – de koppelriem strak om zijn wat voller geworden middel.

In Oekraïne reageerde men opgetogen: de Oekraïense geheime dienst GOeR loofde meteen 100.000 dollar uit voor zijn gevangenneming.

Voor Poetin is het lastig laveren tussen de power brokers van de oorlog die afglijdt tot een nederlaag

Met Girkins waarschijnlijke vertrek naar het front is één van de meest uitgesproken critici de mond gesnoerd. In de afgelopen maanden berichtte Girkin dagelijks over het verloop van de oorlog, waarbij hij slecht nieuws niet schuwde en niet bang was om cynisch commentaar te leveren op de Russische legerleiding. Volgens Girkin was Poetins ‘speciale militaire operatie’ vanaf het begin gedoemd te mislukken, moet Rusland de totale oorlog verklaren aan Oekraïne en moet het hele land worden gemobiliseerd.

Die boodschap kwam het Kremlin juist nu even niet zo goed uit. Afgelopen vrijdag had de Russische president Poetin laten weten dat de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ naar alle waarschijnlijkheid snel kan worden afgerond, nu er al zo’n 222.000 reservisten zijn opgeroepen. De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin trok maandag al de stekker eruit. Op een korte video is de verbijstering te zien in een van de wervingsbureau’s, als een officier roept dat „iedereen vrij is om te gaan”, terwijl sommigen nog bezig zijn met het invullen van de papieren.

Vrijheid voorbij

In de afgelopen weken zijn de spanningen in Rusland rond de mobilisatie snel toegenomen. Dit weekend werden ten minste 11 (en mogelijk 22) militairen doodgeschoten op een schietbaan op een basis in de regio Belgorod, aan de grens met Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie sprak van een terroristische aanslag, maar onafhankelijke Russische media meldden dat de schietpartij volgde op een conflict van islamitische militairen – die zeiden niet te willen vechten – met hun officier, die sprak van een „heilige oorlog”, en daarna Allah „een lafaard” noemde.

Gezien alle onrust is het logisch dat Poetin heeft besloten wat gas terug te nemen en de mobilisatie (voorlopig althans) te stoppen. Tegelijkertijd wist men binnen het Kremlin dat er felle kritiek op dit besluit zou komen: niet alleen van Girkin, maar van een hele gemeenschap van extremistische nationalistische bloggers die de afgelopen maanden hebben kunnen schrijven wat ze willen – ondanks de verregaande censuur die sinds het begin van de oorlog is ingevoerd. Die vrijheid lijkt nu voorbij.

Waarschuwing

Afgelopen vrijdag meldde het populaire Telegramkanaal Mash, waar vaak Russische overheidsinformatie wordt gelekt, dat de Russische overheid begonnen was met onderzoek naar een aantal invloedrijke bloggers: niet alleen Igor Strelkov, maar ook Semjon Pegov (‘Wargonzo’) en ‘Grey Zone’ – een Telegramkanaal dat in verband wordt gebracht met het huurlingenbedrijf ‘Wagner’. Het lekken van informatie over een mogelijk ‘onderzoek’ geldt als een eerste waarschuwing in Poetins Rusland, maar na het vertrek van Girkin naar het front leek de rust wedergekeerd onder de nationalistische bloggers.

Semjon Pegov – alias ‘Wargonzo’ – toonde zich opgelucht: „De zwarte lijsten zijn opgeheven.” Tegelijkertijd leek Pegov niet erg bereid om daadwerkelijk zijn toon te matigen. De berichtgeving van ‘Wargonzo’ heeft in de afgelopen weken en maanden geleid tot „maatschappelijke discussie”, aldus Pegov. „Men heeft ons bekritiseerd, men heeft ons uitgelachen, maar binnenkort zal duidelijk worden dat wij de waarheid verkondigen.”

Na het vertrek van Girkin naar het front leek de rust wedergekeerd onder de nationalistische bloggers.

Pegov opereert in een kleine niche, maar zijn ietwat bizarre verdediging van het vrije woord ondergraaft wel degelijk Poetins propaganda als zou de oorlog ‘onder controle’ zijn. Grotere spelers in het ‘oorlogskamp’, zoals Wagner-oprichter Jevgeni Prigozjin, laten zich voorlopig niet afstoppen. Hij heeft zich de afgelopen weken in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over de legerleiding.

De afgelopen week verspreidden socialemediakanalen van Wagner – niet voor het eerst – een video van Russische militairen aan het front bij Cherson, die klaagden over een totaal gebrek aan middelen. Vrijdag meldde Wagner dat het vier terreinwagens zou leveren aan de eenheid. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar de boodschap was duidelijk: Wagner levert, waar het Russische ministerie van Defensie faalt op alle fronten.

Voor president Poetin is het lastig laveren tussen de power brokers van een oorlog die afstevent op een nederlaag. Maandag explodeerden Russische drones in het centrum van Kiev, maar stortte een Russisch SOe-34 gevechtsvliegtuig op een flat in het plaatsje Jejsk, op Russisch grondgebied. Ten minste drie burgers kwamen om.