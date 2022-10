Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Tijd is een vreemd gegeven. Dit weekend vierde ik de verjaardag van mijn moeder die voor mij nooit echt ouder lijkt te worden omdat zij en ik zo weinig in leeftijd schelen. We dansten op de tonen van een Surinaams Bazuinkoor door het smalle straatje voor haar huis, zetten een Caribische polonaise in onder verbaasde blikken van de buren in de straat.

Onderweg naar huis dacht ik na over mijn moeder, en hoe de tijd die zij in haar leven overbrugde niet alleen een afstand is in levensjaren maar vooral ook in moderniteit. Van een traditioneel Javaans leven op het Surinaamse platteland naar haar bestaan nu, in het Westen, als een vrouw die zo modern, zo sterk en zo intelligent is dat ik haar als voorbeeld voor iedereen en niet alleen voor mezelf omhoog wil houden. Hoe ze pas 65 is geworden, maar eeuwen aan levenservaring in zich draagt.

Tijd is een vreemd gegeven, want tijd weegt steeds anders en maakt soms een tegengestelde beweging terug in de geschiedenis – niet zelden onder dwang van mannen voor wie een beperking van moderniteit een vergroting van hun eigen macht betekent. Ik las in deze krant dat ayatollah Khamenei, de zoveelste man die aan de wieg van het geweld tegen de Iraanse bevolking staat, ooit horloges droeg. Horloges, zo stelde het artikel, worden door andere strikte islamitische geestelijken gezien als ijdel en overbodig, omdat niet de wereldlijke tijd gevolgd dient te worden maar alleen God en zijn leer. Ik dacht aan wat de astmalijder, een personage in Camus’ De pest, stelde. Horloges droeg hij niet. Die waren dom en duur.

Ik vraag me af of Khamenei De pest heeft gelezen, en zo ja, of het personage van de astmalijder hem er uiteindelijk van heeft overtuigd zijn horloge af te leggen en aldus zuiverder op de graat zijn geloof te belijden. Het is een mysterie welke lessen we per persoon uit literatuur trekken, maar het is wel duidelijk dat Khamenei zich bewust is van de kracht van literatuur. Niet alleen is hij een bewonderaar van Perzische poëzie en proza – hij schijnt ook een groot liefhebber van westerse literatuur te zijn. Zijn favoriete boek is Les Misérables. Het is bevreemdend om te lezen dat iemand als hij in zijn fanatieke verlangen om de moderniteit tegen te houden, schrijvers in zijn eigen land de mond tracht te snoeren, en tegelijkertijd over Les Misérables zegt dat het een goddelijk boek is over liefde en gevoel.

Niet dat ik het weer wil hebben over hoe het toch altijd de mannen zijn die de vooruitgang van vrouwen, van liefde, van vrijheid tegenhouden, maar dit weekend viel het me toch weer op hoe het allemaal zo vreselijk duidelijk en zo hartverscheurend pijnlijk samenvalt. De dag na mijn moeders verjaardag werd op de Dam geprotesteerd tegen het regime in Iran, nadat vorige maand Mahsa Amini, een meisje van 22, door de zedenpolitie werd doodgeslagen omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. De schoonheid van vrouwen, hun kracht, hun verlangen naar vrijheid en vooruitgang. Hoe zij door een zucht naar een fundamentalistisch traditionele wereld gedwongen worden om terug te keren naar een tijd van lang geleden.

Maar de klok, zo beginnen de mensen rondom de stokoude Khamenei nu ook te beseffen, is niet terug te draaien. Of je nou een horloge draagt of niet. De moderniteit heeft er een handje van om binnen te dringen in de hoofden en de harten van de mensen. Het verlangen naar vrijheid is te groot, het verlangen naar een kritisch leven te sterk. Niemand wil dat in zijn leven uiteindelijk alleen de jaren tellen. Tijd is meer dan dat. Het is ervaring, het is liefde, het is verdriet. Het is dat alles en meer, wat voortkomt uit die essentiële vrijheid waarvoor het weer de vrouwen zijn die ervoor moeten vechten.

