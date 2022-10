De gezichten van de verdachten in de Mallorca-zaak staan net wat strakker als ze de strafeis te horen krijgen

Wekenlang bleef de vraag boven het proces hangen. Wie van de negen Hilversumse jongens is in welke mate verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman, die overleed na een gevecht op een stapavond op het Spaanse eiland Mallorca? Het Openbaar Ministerie gaf maandag antwoord. Het OM vindt Sanil B., Hein B. en Mees T. verantwoordelijk voor de dood van Carlo. Tegen Sanil werd tien jaar celstraf geëist, tegen Hein en Mees elk acht jaar.

Aan alles in de rechtszaal in Lelystad was te merken dat deze maandag een spannende dag was. Er was meer media, meer publiek, de hoofden van de verdachte jonge mannen stonden net wat strakker. Van de negen jongens worden er drie verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman, die op 18 juli vorig jaar aan zijn verwondingen overleed. Ze worden ook verdacht van poging tot doodslag op iemand anders uit de groep van Carlo, en nog een poging tot doodslag, samen met vier anderen. Alle jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Camerabeelden

Van veel van de geweldsincidenten op Mallorca zijn camerabeelden, maar wie Carlo Heuvelman heeft geschopt en geslagen, is daarop niet te zien. Niemand zegt te weten wat met Carlo is gebeurd. Een aantal jongens zei „geen actieve herinnering” aan dat deel van de avond te hebben.

Dus moest het OM op basis van andere getuigen reconstrueren wie van de jongens Carlo die avond heeft aangevallen. Probleem daarbij is: sommige getuigenverklaringen zijn tegenstrijdig. Maar volgens het OM beschrijven meerdere getuigen drie jongens die verantwoordelijk zouden zijn voor het geweld: Hein, Sanil en Mees.

De verklaringen zijn inderdaad soms inconsistent, maar niet zodanig dat ze niet gebruikt kunnen worden als bewijs, vindt het OM. Juist dat getuigen soms afwijken van wat ze eerder hebben verklaard, maakt hun verklaring betrouwbaar en niet ingestudeerd, zo is de redenering.

Het OM zegt meer bewijs te hebben dan alleen de herinneringen van omstanders. Er is dna van Carlo op de schoen van Sanil gevonden, en uit onderschepte berichten zou blijken dat een aantal hoofdverdachten als daders van het geweld worden genoemd. Het maakt volgens het OM dat „de puzzelstukjes” rond het geweld tegen Carlo „in elkaar vallen”. Sanil B. is „enorm geschrokkken” van de eis, zei hij maandag. „Het requisitoir is gebaseerd op vermoedens en bewuste onwaarheden.” Hein: „Ik ben er erg van geschrokken. Meer wil ik er niet over zeggen.” Dat tegen Sanil een hogere straf wordt geëist dan tegen Mees en Hein, komt hij doordat hij volgens het OM bij alle geweldsincidenten die avond betrokken was.

Lagere straffen

Tegen de andere verdachten, die dus niet verdacht werden van doodslag op Carlo Heuvelman, werden aanzienlijk lagere straffen geëist. Daan van S. moet anderhalf jaar de cel in, Lukas O. en Kaan B. een half jaar, bij alle drie een deel voorwaardelijk. Stan F. en Lars van den H. moeten volgens justitie een taakstraf krijgen en Martijn T. zou moeten worden vrijgesproken.

De officier van justitie haalde in het einde van haar betoog fel uit naar de groep Hilversummers. „De groep verdachten was op oorlogspad en hield pas op toen de slachtoffers bewegingsloos op de grond lagen”, zegt ze. Wat strafverzwarend werkt, is dat niemand weet wat er met Carlo is gebeurd: wat vaststond werd uiteindelijk erkend, waar geen beeld van was werd ontkend. Ze eindigde door de oproep van de vader van Carlo vorige week te herhalen: „Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. We hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden.”

Raadsman Peter Plasman van Sanil B. zegt na afloop van de zitting dat het OM aan „cherry picking” doet. De verklaringen van getuigen worden volgens hem naar bruikbaarheid ingezet. „Als een verklaring het OM goed uitkomt, gebruiken ze die. Zo niet, dan schuiven ze hem terzijde.” Hij noemt de eis van tien jaar „buitenproportioneel.” Advocaat Edwin Bosch zegt namens de nabestaanden van Carlo Heuvelman dat ze „tevreden zijn met de eis.” Maar ze krijgen Carlo er niet mee terug, en de antwoorden waarom ze hebben gevraagd, hebben ze niet gekregen.

De komende dagen zal de verdediging naar verwachting ingaan op de tegenstrijdigheid in de verklaringen van de getuigen. Halverwege november doet de rechter uitspraak.