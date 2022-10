OM eist celstraffen tot 10 jaar in Mallorca-zaak

Het Openbaar Ministerie eist straffen tot tien jaar tegen de negen mannen die worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 27-jarige Heuvelman werd op 14 juli 2021 samen met zijn vrienden ernstig mishandeld tijdens een vechtpartij in El Arenal op het Spaanse eiland. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Drie mannen van de ‘Mallorcagroep’ worden verdacht van betrokkenheid bij de doodslag van Carlo. Het gaat om Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19). Tegen Sanil B. eist het OM een celstraf van tien jaar, tegen Mees T. en Hein B. acht jaar. De mannen zeggen zich niet te kunnen herinneren Carlo de bewuste avond te zijn tegengekomen en beroepen zich op het zwijgrecht. Daarnaast staat de vechtpartij waarbij Heuvelman werd mishandeld niet op beeld, waardoor het OM en de rechtbank af moeten gaan op getuigen die denken de jongens in de buurt van Carlo te hebben gezien.

Het drietal wordt ook verdacht van poging tot doodslag van twee andere jongens, waarvan in één geval samen met Daan van S. (19), Kaan B. (19), Lukas O. (19), en Lars van den H. (20). Tegen Daan van S. eist het OM een celstraf van anderhalf jaar waarvan een halfjaar voorwaardelijk, tegen Kaan B. en Lukas O. een halfjaar cel waarvan respectievelijk 93 en 162 dagen voorwaardelijk. Als het aan het OM ligt, krijgt Lars van den H. een taakstraf van 150 uur.

Geweldpleging

De hele groep, onder wie ook Martijn T. (19) en Stan F. (19), wordt daarnaast verdacht van openlijke geweldpleging. Volgens het OM zou Stan F. daarvoor 180 uur taakstraf moeten krijgen. Tegen Martijn T. eist het OM vrijspraak.

De negen verdachten hadden eerder op de uitgaansavond in El Arenal ruzie met een andere groep. Later zochten de mannen de confrontatie met de groep van Heuvelman. Op camerabeelden in handen van Justitie is te zien dat een deel van de groep klappen en schoppen uitdeelt. Op dat moment ligt Carlo op de achtergrond al bewusteloos op de grond.