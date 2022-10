Meerdere explosies in Kiev na aanvallen met vermoedelijk kamikazedrones

In de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben maandagochtend opnieuw meerdere explosies plaatsgevonden. Burgemeester Vitali Klitsjko maakt melding van aanvallen op wooncomplexen in de centraal gelegen Sjevtsjenko-buurt, waar vorige week maandag ook al meerdere doelen werden geraakt door Russische luchtaanvallen. De inslagen zijn volgens hem veroorzaakt door kamikazedrones van Iraanse makelij. Klitsjko deelt een foto van de restanten van zo’n drone in zijn Telegramkanaal.

Of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanvallen, is nog niet duidelijk. Volgens Klitsjko zijn reddingswerkers aanwezig om een brand in een gebouw te blussen en eventuele gewonden te helpen. De burgemeester roept zijn inwoners op om dekking te zoeken in schuilkelders.

Kamikazedrones worden voorgeprogrammeerd om op een bepaald doelwit af te vliegen en daar te exploderen. Volgens Oekraïense militaire inlichtingendiensten heeft Rusland in Iran zo’n 2.400 drones van het type Shahed-136 besteld. Ze kosten enkele tienduizenden euro’s per stuk en zijn daarmee relatief goedkoop ten opzichte van luchtraketten.