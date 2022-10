Het Rotterdamse stadsbestuur heeft zich uitgesproken voor de aanleg van een brug met een tramverbinding tussen De Esch (noordoever) en De Veranda (Zuid). En om niet langer te gaan voor een tunnel met een metroverbinding.

Intussen lijkt het erop dat er een raadsmeerderheid is vóór dit plan. Het college kan dus verder met de brug. In de commissievergadering gaf wethouder Vincent Karremans aan waarom het college tot deze keuze is gekomen: vanuit Den Haag heeft hij te horen gekregen dat het beschikbare budget beperkt is (6 miljard voor heel Nederland, zwaar overtekend met claims), en dat een tunnel met metro er financieel niet in zit.

In de woorden van de wethouder: als Rotterdam had vastgehouden aan een tunnel met metro (zoals bijna de voltallige gemeenteraad wil, en zoals het ook in het coalitieakkoord staat) staan we met lege handen aan de oevers van de Nieuwe Maas.

Na vier jaar geparticipeerd te hebben in diverse onderzoeken, ben ik teleurgesteld in deze uitkomst. Niet vanuit persoonlijke motieven, maar omdat ik denk dat het college hiermee voor de stad de slechtst denkbare optie kiest. En dat de stad een enorme kans heeft gemist om tot de broodnodige uitbreiding van het metronet te komen. En daarmee voor een duurzame, toekomstgerichte drager voor de verstedelijkingsopgave waar de stad voor staat. Een keuze waar Rotterdam nog decennia lang spijt van gaat krijgen. Het had anders gekund – en misschien kan dat nog.

Lees ook dit artikel: Rotterdam is verbouwereerd over plan voor nieuwe brug

Uit onderzoeken blijkt dat een metro op alle fronten beter scoort dan een tram. De capaciteit van de tram is beperkt. De metro biedt voldoende toekomstcapaciteit, ook voor verdere verstedelijking na 2040. Alles waarover het college positief is bij de brug-tram-combinatie, geldt in hogere mate voor de tunnel-metro-combinatie. Of het nu gaat om de oplossing van knelpunten in het verkeer, attractiviteit, kansengelijkheid, het bereikbaar maken van werk en opleiding – op alle fronten scoort de metro beter. Het enige echte onderscheid: geld. Een metro is duurder dan een tram.

In de zogenoemde MIRT-verkenning Oeververbindingen is voor wat betreft de metro gekeken naar toepassing van de boortechniek voor het traject Kralingse Zoom-Zuidplein. Een mooie, maar dure bouwmethode. Daar komt het prijskaartje van 3 miljard vandaan, waarvan het college zegt dat dit financieel onhaalbaar is. Terwijl er ook andere bouwmethoden zijn, waar Rotterdam al decennia ervaring mee heeft. Jarenlang is er bij de projectorganisatie op aangedrongen om, ter vergelijking, ook de zogeheten conventionele bouwmethode te onderzoeken: ‘afzinktunnels’ bij de rivierkruising, ‘cut-and-cover’ en ‘wanden-dakmethode’ op de landdelen.

Met name op Zuid is dit een interessante optie. Hier valt mogelijk groot financieel voordeel te behalen. Een systematisch vergelijkend onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. Waardoor er geen volledig financieel inzicht in de aanlegkosten van de metro is ontstaan.

Verder wordt het financieel onmogelijk verklaren van de metro gemotiveerd vanuit het beschikbare budget bij het ministerie en de departementale begrotingssystematiek. Er is nooit serieus gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden buiten de rijksoverheid om. Waarom niet de mogelijkheid onderzocht van co-financiering door pensioenfondsen? Die beleggen enorme kapitalen in van alles en nog wat. Waarom niet in publieke voorzieningen als een metro? De metro kan winstgevend worden geëxploiteerd en biedt uitzicht op een structureel rendement. Of Europese fondsen voor zwakke regio’s? Dit soort mogelijkheden zijn nooit bekeken. Er is maar naar één potje gekeken.

Lees ook dit opinieartikel van Riek Bakker: Die derde stadsbrug had er al moeten zijn!

De keuze voor een brug kent ook andere zorgelijke kanten. Bij geen van de drie onderzochte brugvarianten kan een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer worden gegarandeerd. Ook – en vooral – bij de aangekondigde voorkeursvariant voor de brugligging niet. Uit de eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat dit (‘bocht A’) zelfs de slechtste keuze is.

Om toch een brug nautisch aanvaardbaar te maken zijn ingrijpende aanpassingen aan de oever van polder De Esch noodzakelijk. Mogelijk moet hier 175 meter van de oever worden afgegraven. En moeten woningen en monumentale panden gesloopt worden. Alle betrokkenen – nautisch deskundigen, de binnenvaartsector, de havenmeester – onderschrijven deze zorgen. Met alle noodzakelijke technische en landschappelijke aanpassingen, en alle compenserende maatregelen, is het overigens nog maar de vraag of de brug onder de 1 miljard euro blijft.

De motivering voor de keuze voor de brug-tram-combinatie rammelt. Op basis van het onderzoek in het kader van de MIRT-verkenning kan geen verantwoorde keuze voor een brug worden gemaakt. En ook bij de financiële motivering van dit besluit zijn vraagtekens te plaatsen.

Keuze voor brug-tram-combinatie zet een heel vervolgtraject in gang, een keten van opeenvolgende besluitvorming met verstrekkende gevolgen

Er zijn nog andere mogelijke consequenties van deze keuze. De gemeente onderzoekt in het kader van de ‘omgevingsaanpak van A tot Z’ twee verstedelijkingsmodellen voor het gebied tussen Alexander en Zuidplein. Elk van deze twee modellen is gekoppeld aan één van de onderzochte OV-opties uit de MIRT-verkenning.

Model één is gebaseerd op een metro, model twee op een tram. Model één kent een zwaarder programma dan model twee, en komt ook beter overeen met de doelstellingen om binnenstedelijk 50.000 woningen te bouwen. Langs een metro bouw je nu eenmaal méér woningen dan langs een tram. En bestrijk je een veel groter gebied. Ontwikkelaars bouwen liever naast een metrostation dan naast een tramhalte. Dus: ook in het kader van de binnenstedelijke bouwopgave en het Rotterdamse verstedelijkingsbeleid is de metro de betere keuze.

Nu het college heeft besloten tot de brug-tram-combinatie, wordt echter model twee verder uitgewerkt. Dit moet later in het proces leiden tot de start van de procedure voor een gedeeltelijke herziening van de Omgevingsvisie voor Rotterdam. Daarin zal de brug-tram-combinatie, evenals het uitgewerkte verstedelijkingsmodel, in één planologisch-juridisch besluit worden verankerd. Zo wordt met de keuze voor de brug-tram-combinatie een heel vervolgtraject in gang gezet, een samenhangende keten van opeenvolgende besluitvorming met verstrekkende gevolgen voor heel de stad.

De vraag is of een op eenzijdig-financiële gronden gemotiveerd besluit aan het begin van deze keten niet een keten van discutabele vervolgbesluiten in werking zet. De keuze voor een brug-tram-combinatie vertaalt zich dóór in een keuze voor een verstedelijkingsmodel, dat voor decennia de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam gaat bepalen. De vraag is hoe juridisch houdbaar dit hele procedurele bouwsel uiteindelijk is.

Rotterdam bewijst zichzelf geen dienst. Ondanks alle mooie woorden over een ‘nieuw icoon’. Het kunstje van de Erasmusbrug laat zich op deze locatie niet herhalen.

Jaap van der Want is stedenbouwkundige