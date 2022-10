Mug houdt zomerslaap bij droogte

Malariamuggen in de westelijke Sahel kunnen in droge periodes overleven door tijdelijk in zomerslaap te gaan. Dat die zogeheten estivatie voorkomt is al zo’n jaar of tien bekend, maar nu heeft een internationaal team van biologen in Mali ook onderzocht hoe veelvoorkomend die strategie is. Pakweg 1 op de 5 muggen van de soort Anopheles coluzzii gaat in zomerslaap, schreven de onderzoekers vorige week in Nature Ecology & Evolution. Die kennis kan worden toegepast bij het bestrijden van malaria.

Zo’n 94 procent van de malariagevallen komt voor in Afrika, onder meer in de westelijke Sahelregio die onder andere Senegal, Gambia, Mauritanië en Mali omvat. De infectieziekte wordt veroorzaakt door parasieten die het lichaam kunnen binnendringen tijdens een muggenbeet. De meeste malariamuggen, waaronder de veelvoorkomende Anopheles gambiae en Anopheles arabiensis, komen tijdens het droge seizoen – dat in de westelijke Sahel zes tot acht maanden duurt, van december tot juli – niet voor. De muggen zelf leven drie tot zes weken, en kunnen alleen eitjes afzetten als er water beschikbaar is.

Opmerkelijk genoeg is er in dat droge seizoen wél af en toe een Anopheles coluzzii-mug te zien. En nóg opmerkelijker is dat de volwassen muggen van die soort direct ná het droge seizoen in groten getale weer tevoorschijn komen, veel sneller dan een nieuwe generatie tot wasdom zou kunnen komen. Voor hun verschijning zijn meerdere verklaringen geopperd: ze zouden ofwel aan langeafstandsmigratie doen (en uit nattere regio’s komen aanvliegen) of er zou sprake zijn van estivatie (verwijzend naar het Latijnse aestas, wat zomer betekent).

Deuterium-isotopen

Zo’n zomerslaap is voor dieren niet uitzonderlijk: veel kikker- en paddensoorten doen het. Op die manier overleven ze de droge periode. Van de Anopheles coluzzii-mug was wel bekend dát de soort kan overzomeren, maar het bewijs daarvoor uit veldstudies was tot nu toe beperkt.

Om te onderzoeken hoe algemeen estivatie bij de muggensoort voorkomt, voorzagen de biologen muggenlarven in twee Malinese dorpen van een ‘marker’ in de vorm van deuterium-isotopen, ook wel zwaar water genoemd (D 2 O). De larven bevonden zich in een door de wetenschappers met deuterium verrijkte waterpoel, en aten daar met deuterium verrijkte micro-organismen. Uiteindelijk was gemiddeld ongeveer 1 op de 3 muggen duidelijk gemarkeerd.

Bij onderzoek aan malariamuggen worden ze opgedeeld in hoofd, borststuk, achterlijf, poten en vleugels. Foto Cristina Aldehuela//AFP

In de zeven maanden na de larvenmarkering vingen de onderzoekers zoveel mogelijk volwassen muggen, tot en met de aanvang van de nieuwe periode. Al die muggen zouden ofwel gemigreerde muggen ofwel overzomerende muggen moeten zijn, omdat er in die periode geen eitjes werden gelegd en er dus geen nieuwe generaties ontstonden. (Dat gold ook voor volwassen muggen die gedurende de eerste tien dagen van het nieuwe natte seizoen werden gevangen, omdat ze met geen mogelijkheid al tot de eerste nieuwe generatie van het natte seizoen konden horen.)

De muggen werden gevangen met een speciaal ‘afzuigslangetje’ en eerst gedetermineerd alvorens ze werden gedood. Daarna werden ze opgedeeld in diverse lichaamsdelen (hoofd, borststuk, achterlijf, poten en vleugels) en werd per borststuk de isotopenratio bepaald. Zodoende bleek dat zeker 18 procent van de Anopheles coluzzii-muggen nog voorzien was van verrijkt deuterium. Met andere woorden: ten minste zo’n 1 op de 5 muggen van deze soort brengt de droge periode door in estivatie. Waarschijnlijk liggen de aantallen nog hoger, omdat niet alle muggen zijn gevangen, en sommige naar andere dorpen kunnen zijn gevlogen. De onderzoekers hebben ook gekeken naar andere oorzaken van een verhoogd deuterium-gehalte in de muggen (bijvoorbeeld door natuurlijke variaties in de aanwezigheid van zwaar water), maar vonden daarvoor geen sluitend bewijs.

Onvruchtbare nakomelingen

De bevindingen zorgen voor meer inzicht in de overleving van insecten in droge omstandigheden, concluderen de auteurs, en kunnen zodoende ook bijdragen aan malariabestrijding. Door genetisch gemodificeerde mannetjesmuggen (die uitsluitend onvruchtbaar nageslacht kunnen verwekken) bijtijds uit te zetten te midden van de Anopheles coluzzii-muggen, dus vóór het droge seizoen, zouden de overzomerende vrouwtjesmuggen bij de start van het nieuwe seizoen alleen onvruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Ook zouden overzomeringsplekken kunnen worden opgespoord door muggenbestrijders.

Hoogleraar epidemiologie Teun Bousema van het Radboudumc, niet betrokken bij de publicatie, is enthousiast over het onderzoek en onderschrijft de resultaten. „Geïnspireerd door eerdere bevindingen over estivatie van dezelfde groep, hebben wij recent ook in Burkina Faso gekeken naar het voorkomen van muggen in het droge seizoen. We zien eenzelfde kleine piek in muggenaantallen die zij ook beschrijven. Hun bevindingen van zomerslaap en ‘ontwaken’ daaruit verklaren die. Overigens suggereert ons werk wel dat de muggen die af en toe opduiken in het droge seizoen geen duidelijke rol hebben bij de verspreiding van malaria.”

Desondanks is hij het „volledig eens” met de conclusies dat de resultaten kunnen helpen bij de bestrijding. „Het artikel laat zien dat we creatiever en ambitieuzer kunnen zijn bij de inzet van muggenbestrijding en dat we ons daarbij niet blind moeten staren op de periodes waarin de muggen in groten getale aanwezig zijn. Juist de maanden waarin het risico op malaria klein is en de muggen moeten overleven in een uiterst ongunstig klimaat, bieden mogelijkheden.”