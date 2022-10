Met een grote afzetmarkt in de VS ben je spekkoper

Uitzonderlijk, noemen valutaspecialisten het. Cryptovaluta, ja, die staan bekend om grote koersschommelingen. Maar op dit moment is de volatiliteit van de ‘gewone’ valuta hoger dan die van de crypto’s.

Hoofdverantwoordelijke voor de reuring op de valutamarkt is de sterke dollar, onder invloed van rentestijgingen. De Fed verhoogt de rente relatief sterk en snel, terwijl de ECB een balanceeract moet uitvoeren om alle eurolanden tevreden te houden. De ECB is daardoor voorzichtiger. Renteverhogingen hebben een positief effect op de koers van de munt, en zo is de dollar ten opzichte van de euro snel in waarde gestegen de afgelopen tijd.

Welk effect heeft de volatiliteit van de valutamarkt op de Nederlandse bedrijfsresultaten? Zolang je als bedrijf kosten én omzet in euro’s maakt, is er weinig aan de hand. Maar veel grondstoffen worden standaard in dollars afgerekend en bedrijven importeren daarnaast veel materialen uit landen die zich het liefst in dollars laten betalen. Net als in andere gevallen van extra kosten hebben bedrijven ook bij valutaschommelingen twee keuzes: doorberekenen aan klanten, of zelf incasseren en daarmee de eigen winstmarge ‘opeten’. Kleine bedrijven zijn hier in het nadeel, die kunnen vaak niet voor optie één kiezen, omdat ze zichzelf snel uit de markt prijzen. Voor multinationals ligt dat anders.

„De winstverwachtingen van analisten voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voor dit jaar zijn gemiddeld 5 procent gedaald ten opzichte van hun verwachtingen aan het begin van het derde kwartaal ”, zegt Thomas De Caluwé, valutaspecialist van Argentex, een Britse valutadienstverlener die sinds kort ook in Nederland een vergunning heeft. De Caluwé voegt er direct aan toe dat „uitschieter Shell” (enorme winst) niet is meegenomen in de berekening.

En natuurlijk geldt de verlaagde winstverwachting niet voor alle bedrijven. „De winnaars van deze situatie zijn de bedrijven met een grote afzetmarkt in de VS en dus een grote dollar-cashflow”, zegt De Caluwé. Hij noemt Ahold-Delhaize en Heineken als voorbeeld. En je zit helemáál goed als bedrijf wanneer je de meeste productiekosten maakt in Oost-Aziatische landen. Althans, als je kunt afrekenen in de lokale munteenheid; de Chinese yuan en de Japanse yen staan laag ten opzichte van de euro, dat is dus weer gunstig.

Het is overigens niet zo dat bedrijven volledig zijn overgeleverd aan de grillen van de valutamarkt. Er zijn manieren om valutarisico’s te verkleinen, zegt De Caluwé. Bedrijven sluiten bijvoorbeeld termijncontracten af waarin ze een wisselkoers vastleggen voor een betaling die ze later doen. Dat werkt net zoals futures.

„Er zijn bedrijven die zich aan het begin van het jaar hebben beschermd tegen koersschommelingen. Die handelen nu met soms wel 10 cent boven de huidige dollarprijs”, zegt De Caluwé. „Maar die contracten beginnen af te lopen en dan hebben bedrijven geen andere keus dan te handelen tegen de huidige koers.” Wat dat betreft is het vergelijkbaar met je energiecontract. Wanneer dat nu afloopt, word je geconfronteerd met de huidige marktprijzen.

De extreme volatiliteit van de valutamarkt draagt ook bij aan een andere trend. Vanwege tekorten en logistieke problemen tijdens de pandemie neigden bedrijven in Europa weer meer naar lokaal produceren. De valutamarkten versterken dit. „Ik zie al mkb-bedrijven die hun goederen vaker uit Europese landen halen, zodat ze gewoon in euro’s kunnen betalen”, zegt De Caluwé. „Een land als Turkije, waar veel in euro’s wordt betaald, begint ook populair te worden.” Het is misschien iets duurder, zegt hij, maar daarmee sluit je wel een valutarisico uit. En dat betekent in deze periode: veel meer zekerheid over de winstmarge die uiteindelijk overblijft.