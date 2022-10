Justitie en FIOD onderzoeken ‘onregelmatigheden’ bij bouwbedrijf BAM International

Het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben een onderzoek ingesteld naar „mogelijke onregelmatigheden” bij enkele opgeleverde projecten van BAM International. Ook hebben ze vrijdag een inval gedaan in het hoofdkantoor van het bedrijf in Gouda. Dat schrijft het bouwbedrijf maandagochtend in een verklaring. Over welke projecten het precies gaat en naar wat voor onregelmatigheden justitie zoekt, is niet bekend. In de verklaring schrijft BAM „volledige medewerking” te verlenen aan het onderzoek.

BAM International is onderdeel van het gelijknamige Nederlandse bouwbedrijf. De internationale bedrijfstak was verantwoordelijk voor de bouw- en infrastructuurprojecten die buiten West-Europa werden uitgevoerd. Omdat BAM de afgelopen jaren in financiële moeilijkheden terechtkwam, besloot het bedrijf in 2020 geen opdrachten buiten West-Europa meer aan te nemen. Het bedrijf richt zich nu op de markten van Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar de concurrentiepositie beter is. Alle projecten van BAM International zijn inmiddels dan ook afgerond.

BAM is een van de grootste bouwconcerns van Nederland en was onder andere betrokken was bij de renovatie van de Afsluitdijk. Het beursgenoteerde bedrijf had vorig jaar ruim 15.500 werknemers in dienst en maakte 17 miljoen euro winst, op een omzet van 7,3 miljard euro.

Woordvoerders van de FIOD en het Functioneel Parket van het OM bevestigen dat zij een „strafrechtelijk onderzoek” zijn begonnen naar BAM International, maar kunnen verder niets prijsgeven over de zaak. Op de Amsterdamse beurs was het effect van het onderzoek meteen zichtbaar: het aandeel van BAM kelderde maandagochtend met bijna 9 procent.

Lees ook: ‘Rijkswaterstaat vreesde bankroet van grootste Nederlandse bouwer bij project Afsluitdijk’