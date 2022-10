Jongeren gaan na taakstraf minder vaak opnieuw de fout in, blijkt uit onderzoek

Jongeren die na een misdrijf een taakstraf krijgen, in plaats van een korte celstraf, gaan minder vaak nog eens de fout in. Van de jongeren die een taakstraf hebben uitgevoerd begaat 41 procent binnen twee jaar nog een keer een misdrijf, tegen 50 procent van de jongeren die een celstraf kregen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Gwendolyn Koops-Geuze voor de Erasmus School of Law en de Leiden Law School. Het onderzoek is maandag gepubliceerd in het Amerikaanse blad Youth Violence and Juvenile Justice.

Koops-Geuze heeft voor het onderzoek gekeken naar data van 4.400 jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar die in 2015 en 2016 door de kinderrechter zijn veroordeeld tot een taakstraf of een celstraf van maximaal vier maanden. Een taakstraf blijkt voornamelijk succesvol in het voorkomen van ernstige criminaliteit, zoals bijvoorbeeld aanranding of openlijke geweldpleging. Koops-Geuze: „Dat verschil zagen we dan weer niet bij zeer ernstige criminaliteit. We hebben niet verder onderzocht waarom dat zo is.”

De onderzoeker heeft ook onderscheid gemaakt tussen jongeren met een laag risico op recidive en een hoog risico. Voor de risicobepaling kijkt een raadsonderzoeker onder meer naar iemands thuissituatie, eventuele verslaving en of de jongere naar school gaat of werk heeft. „51 procent van de jongeren met een hoog risico ging nog eens de fout in als ze een taakstraf kregen, met een celstraf was dat 60 procent. Daarom is het zo belangrijk om te kijken: wat gebeurt er precies tijdens een taakstraf? Wat gaat er goed en wat niet?”

Inzicht in uitwerking taakstraf

Wat een taakstraf precies betekent voor een jongere is nog niet goed onderzocht, zegt Koops-Geuze. „We hebben voorlopig alleen nog theoretische verklaringen. Maar het is wel zo dat een jongere met een taakstraf in de samenleving minder blootgesteld wordt aan andere criminele jongeren in de gevangenis.” Ook krijgt iemand die een taakstraf moet uitvoeren minder snel een negatief label in de eigen omgeving. En door een taakstraf wordt iemand niet „afgesneden van de samenleving. Ze kunnen een legaal bijbaantje blijven houden of contact houden met bijvoorbeeld een rolmodel op school. Die banden wil je niet afsnijden.” En dat is fijn, zegt Koops-Geuze, omdat het bij jongeren nog „maximaal mogelijk is om bij te sturen zodat ze niet op het foute pad terechtkomen”.

Om meer inzicht te krijgen in wat een taakstraf precies voor uitwerking heeft op jongeren interviewde ze 25 jongeren voor, tijdens en na hun taakstraf. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. „Maar duidelijk is wel dat we meer zouden moeten kijken naar de inhoud van een taakstraf en de uitwerking ervan op iemands denkwijzen en verdere leven.” De percentages die uit het onderzoek van Koops-Geuze komen, laten zien dat de taakstraf veel potentie heeft, zegt ze, maar: „We moeten beter kijken naar de vraag: wat doet een taakstraf precies?”