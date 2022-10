Israël lijkt nu steeds meer op hand Oekraïne

Tegen wil en dank wordt Israël door toedoen van zijn aartsvijand Iran geleidelijk aan meer de oorlog in Oekraïne ingezogen. Nu het Iraanse bewind niet alleen drones maar ook ballistische raketten aan Rusland gaat leveren ziet Israël zich genoopt meer de kant van Oekraïne te kiezen. Het zou niet graag zien dat Rusland een wending op het slagveld bewerkstelligt met dank aan Iraanse wapens.

Volgens The New York Times deelt Israël inmiddels al kennis over de Iraanse drones met Oekraïne. Ook zou volgens een Oekraïense bron die werd aangehaald in het bericht in de krant van vorige week woensdag een particulier Israëlisch bedrijf satellietbeelden van Russische troepenopbouw aan Oekraïne leveren.

Maar tot dusverre heeft Israël verzoeken van Oekraïne om de leverantie van Israëlisch luchtdoelgeschut, waaronder geavanceerde Barak 8-luchtdoelraketten, afgewezen. Oekraïne zou Israëlische hulp op dat terrein uitstekend kunnen gebruiken want Israëls zogeheten ‘Iron Dome’, waarmee het de eigen bevolking verdedigt met enige regelmaat tegen raketten vanuit de Gazastrook, is door de jaren heen steeds doeltreffender geworden.

Niet langer vrije hand in Syrië

Oekraïne heeft er, ook bij monde van president Zelensky, herhaaldelijk bij Israël op aangedrongen om meer steun te verlenen tegen de Russische agressie. Opiniepeilingen wijzen ook uit dat 80 procent van de Israëlische bevolking op de hand is van Oekraïne maar de Israëlische regering vreest dat Rusland bij meer hulp voor Oekraïne Israël niet langer de vrije hand zal geven bij het bombarderen van Iraanse doelen in Syrië. Met enige regelmaat valt Israël zulke doelen in Syrië aan. Rusland, dat het luchtruim boven Syrië beheerst, laat dat oogluikend toe.

Nadat de Israëlische minister van Diaspora-zaken, Nachman Shai, zondag op Twitter openlijk had gepleit voor Israëlische militaire hulp aan Oekraïne, waarschuwde de Russische oud-president Dmitri Medvedev prompt dat dit de relaties tussen Israël en Rusland ernstig zou schaden. „Het lijkt erop dat Israël wapens zal leveren aan het bewind in Kiev”, aldus Medvedev op Telegram. „Een erg roekeloze daad. Het zal al onze diplomatieke betrekkingen volledig kapotmaken.”

Israël verleent ook wel al humanitaire hulp aan Oekraïne. Ook zette het een veldhospitaal op in het westen van Oekraïne en schonk het tweeduizend helmen en vijfhonderd scherfvesten voor medewerkers van reddingsdiensten.