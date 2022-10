Inval bij bouwer BAM in onderzoek door OM

Een maand na de FIOD-inval bij onder meer Jumbo-topman Frits van Eerd zijn het OM en fiscale opsporingsdienst FIOD opnieuw binnengevallen bij een grote naam uit het Nederlandse bedrijfsleven. De twee partijen zijn een onderzoek gestart naar „mogelijke onregelmatigheden” bij enkele projecten van de internationale tak van bouwbedrijf BAM, zo maakte de beursgenoteerde onderneming maandagochtend bekend.

De inval vond vrijdag plaats op het hoofdkantoor van BAM International in Gouda. De FIOD nam daarbij „informatie” in beslag maar er werden geen aanhoudingen verricht, meldt een BAM-woordvoerder. Wat voor soort informatie is meegenomen, wil het bedrijf niet zeggen. Het OM bevestigt slechts dat er een „strafrechtelijk onderzoek” loopt naar BAM International. BAM zegt daaraan „volledige medewerking” te verlenen.

Het in Bunnik gevestigde BAM is een van de grootste bouwconcerns van Nederland. Het beursgenoteerde bedrijf had vorig jaar ruim 15.500 werknemers in dienst en had een omzet van 7,3 miljard euro. De koers van het bedrijf daalde maandagmorgen met zo’n 15 procent na het nieuws over de inval en herstelde zich de rest van de dag maar nauwelijks van die klap.

Naar welke projecten de opsporingsdiensten precies kijken, is niet bekend. BAM International was de afgelopen jaren op veel verschillende plekken in de wereld aanwezig. Van de bouw van de sport- en evenementenhal Etihad Arena in Abu Dhabi en de aanslag van een tunnel met ondergrondse stations in het Australische Brisbane tot een aanlegsteiger voor onderzoeksschip RRS Sir David Attenborough op Antartica.

Te weinig nieuwe projecten

Het bouwbedrijf maakte twee jaar geleden bekend te stoppen met de divisie met projecten buiten Europa. Die kampte met „het ontbreken van positieve vooruitzichten”. Er dienden zich te weinig nieuwe projecten aan en BAM legde het af tegen grote internationale concurrenten die veel slagkracht hadden. Eerder al trokken ook bedrijven als VolkerWessels en Heijmans zich terug uit infraprojecten buiten Europa.

Volgens BAM zijn alle internationale projecten inmiddels afgerond of overgedragen aan dochterbedrijven. Het bedrijf focust zich nu op thuismarkt Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Oud-topman Rob van Wingerden, die tot zijn opstappen in april 2020 zes jaar leiding gaf aan het bedrijf, zegt geen bezoek van de FIOD te hebben gehad. „Van ongeregeldheden was mij destijds niets bekend.”

Een andere bouwer, Strukton, kreeg enkele jaren geleden ook te maken met een FIOD-inval. Bij het bedrijf van ondernemer Gerard Sanderink ging het om de mogelijke betaling van steekpenningen bij een metroproject in Saoedi-Arabië. Het FD meldde enkele weken terug dat het OM Sanderink zou willen vervolgen voor het ‘feitelijk leidinggeven aan ambtelijke omkoping’ van een Saoedische prins.