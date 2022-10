In sport balt alle oneerlijkheid en emotie rond genderdysforie samen, lijkt het

Dit stukje had over de Poetin-documentaire zullen gaan die zondagavond werd uitgezonden door Canvas, Putin- master of the game. Russische oligarchen en Amerikaanse ministers en Franse politici (inclusief de Franse president Hollande) vertellen daarin wat Vladimir Poetin drijft: wraak. Wraak op het Westen dat hem minacht. Hij is strateeg noch schaker, hij voert oorlog alsof hij black jack speelt. Onvoorspelbaar onheilspellend.

Maar vlak voor ik de Belgische zender inschakelde, ving ik nog net bij Studio Sport op dat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü had geweigerd de regenboogband te dragen. Alle aanvoerders van eredivisieclubs zouden er dit weekend één dragen vanwege de jaarlijkse Nationale Coming Out Dag. Klein gebaar, groot effect. Maar het omgekeerde is ook waar: zo’n band niet omdoen is meteen een enorm statement. In elk geval, tussen Kokcü en de gekleurde aanvoerdersband zaten religieuze bezwaren. Breng daar maar es wat tegenin.

Met het oog daarop heb ik meteen maar even doorgepakt en naar Changing the game gekeken (KRO-NCRV), een documentaire over drie Amerikaanse tieners. Ze zijn topsporter en transgender. Het was het zeker niet voor het eerst dat ik naar hardlopers, skiërs en worstelaars keek die, letterlijk, worstelen met hun gender. Blijkbaar balt in sport alle oneerlijkheid en emotie rond genderdysforie samen. We zien worstelaar Mack uit Texas, die heus liever tegen mannen zou strijden, maar voor de worstelbond telt zijn geslacht bij geboorte, en dus is hij verplicht om in de vrouwencompetitie alle vrouwen tegen de mat werken. De haat die over dit kind gestort wordt als hij weer wint. Wow. Niet van pubers, maar van volwassen hè, die vanaf de tribunes roepen dat „hij geen echte hij is” en dat „het” zich beter „van kant kan maken”.

Gelukkig heeft hij een bad ass oma, Republikeins, hulp-sheriff in Dallas met tig wapens om d’r heupen. Nee, ze had nog nooit van transgenders gehoord, tot ze een kleinkind kreeg dat er één is. Ze is, zegt ze, bereid op heel wat Republikeinse en religieuze tenen te trappen om Mack op de plek te krijgen die hem past. Hoe de wereld naar haar kleinkind kijkt, noopt haar anders te kijken naar de wereld.

Het begon aardig op een thema-avond te lijken, want laat op de avond kwam de EO nog met de eerste aflevering van een nieuwe serie Ken je mij? Micah (30) en Bram (58) worden aan elkaar gekoppeld. Micah, voorheen Marco, is een bi-genderpersoon. „Een non-binair transgenderpersoon die zich zowel man als vrouw voelt.” Bram is genderfluïde. Hij is een getrouwde man die zich wil kleden als vrouw.

Allebei moeten ze nogal wat moeite doen zichzelf aan anderen uit te leggen. Micah en vader Theo soppen samen de camper, ze gaan kamperen. Vader Theo zegt eerlijk dat hij het ongemakkelijk vindt om de campingbaas te antwoorden met wie hij straks komt. „Zeg ik dan: met m’n zoon?” En vervolgens stapt zeker Micah uit de camper, in een jurkje? Maar eenmaal op die camping stellen ze elkaar vragen die simpel lijken, maar moeilijk zijn. Micah aan vader: „Waarom mocht ik me vroeger alleen op mijn kamer verkleden?” Vader aan Micah: „Hoe voelde je je toen je je verkleedde.”

Micah werd ‘geaccepteerd’ door zijn kerk, en toen toch weer niet. Ze wilden wel voor zijn genezing bidden. Bram mocht na zijn coming out wel in de kerk blijven komen, maar zijn geestelijke taken moest hij neerleggen. Zijn broer Harry is op zoek gegaan naar wat er in de bijbel staat over Brams ‘identiteit’. Een man in vrouwenkleren is niet de bedoeling, is zijn voorlopige conclusie.

Micah én Bram hebben geen probleem met god of hun geloof, zeggen ze. Ze hebben meer last van mensen. „De mensen van god ”.