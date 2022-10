‘Uiteindelijk bepalen de Noord-Koreanen zelf de toekomst van hun land’

Op de vierde verdieping van start-up-deelkantoor Hey Ground, achter een hippe koffieruimte, worden Noord-Koreaanse levens veranderd en gered. Vanuit deze kantoortuin in het Zuid-Koreaanse Seoul, die uitkijkt op een muur vol polaroidfoto’s onder de tekst ‘Voor Noord-Koreanen levend in een vrije wereld’, ondersteunen medewerkers van Liberty in North Korea (LiNK) burgers die uit Noord-Korea willen ontsnappen. De organisatie helpt Noord-Koreaanse vluchtelingen om vanuit Zuid-Korea geld naar achtergebleven familie te sturen. Ook wil LiNK Noord-Korea overspoelen met internationale films, series en informatie.

„Het gaat ons om verandering, aangezwengeld door Noord-Koreaanse burgers”, zegt LiNK-directeur Sokeel Park (37). „Dat kan economische verandering zijn, of de levering van externe informatie, waarmee de Noord-Koreaanse burger een sterkere positie krijgt, en om de hegemonie van de overheid te verminderen.” Kan dat wel in zo’n totalitair bolwerk? „Het lijkt bij dit soort regimes altijd onmogelijk, totdat het onvermijdelijk is”, zegt Park resoluut.

Humanitaire situatie

Hoe help je noodlijdende mensen in het meest gesloten land ter wereld? Over die vraag debatteren politici, beleidsmakers en mensenrechtenactivisten al decennia. En niet onterecht: in Noord-Korea verblijven tienduizenden mensen in strafkampen, kampt bijna de helft van de bevolking met voedseltekorten en zuchten burgers onder een repressief bewind. Ondanks gruwelijke getuigenissen en stapels VN-rapporten is de humanitaire situatie nauwelijks veranderd, of zelfs achteruit gegaan.

Ook LiNK wil meer aandacht voor de humanitaire situatie, die zo ernstig is dat Amnesty International eerder schreef dat die „een categorie op zichzelf” vormt. Maar wat kunnen Noord-Koreanen praktisch doen, als het regime vrij verkeer blokkeert en een van de striktste surveillancesystemen ter wereld op zijn burgers richt?

Daar ligt de focus van non-profitorganisatie LiNK, die het moet hebben van donaties en subsidies. LiNK beroept zich vooral op de zeker 1.310 Noord-Koreaanse vluchtelingen die het gered hebben sinds de oprichting in 2004. „Het is bijna onmogelijk om via de DMZ [de inter-Koreaanse grens] te vluchten, dus het leeuwendeel gaat via China”, vertelt Park. Daar moeten zij buiten het zicht van de autoriteiten blijven, omdat Beijing Noord-Koreanen terugstuurt – waarna hen doorgaans het strafkamp wacht.

„LiNK heeft netwerken in China die mensen ongezien door het land naar het zuiden brengen”, vertelt Park. „Daarmee in contact komen werkt via referenties, zodat mensen geen peperdure commerciële brokers [een soort mensensmokkelaar die vaak ook andere diensten uitoefent in China en Noord-Korea] hoeven te betalen.” Daar moeten zij via Laos of Myanmar in Thailand zien te komen, waar ze asiel kunnen aanvragen in de Zuid-Koreaanse ambassade. Hulp bieden in Noord-Korea is nagenoeg onmogelijk, dus mensen helpen ontsnappen is een van de beste dingen die voor een Noord-Koreaan kunnen worden gedaan, meent LiNK. „Noem het een ethische vorm van mensensmokkel.”

Onderwijsprogramma

In Zuid-Korea krijgen de vluchtelingen eerst een onderwijsprogramma van drie maanden. Daarin leren ze hoe het leven in een liberale democratie werkt, hoe je een bankpas gebruikt of rekeningen betaalt. En ze helpen vluchtelingen te integreren in de hypercompetitieve Zuid-Koreaanse samenleving.

De arrivés spelen vervolgens een rol bij het helpen van familie en vrienden die nog in Noord-Korea verblijven. Zo kan het overmaken van geld een flink verschil maken in Noord-Korea, vanwege de enorme welvaartverschillen. Dat gaat niet via internet; er is een Chinese tussenpersoon nodig die Noord-Korea in kan reizen. Park: „Vanuit Zuid-Korea wordt het overgemaakt naar een Chinese rekening, een broker neemt het contant mee naar Noord-Korea en geeft het aan de ontvanger.” Die tussenpersoon neemt een flinke hap aan commissie uit dat bedrag, maar alternatieven zijn er niet. „De familieleden bevestigen via de telefoon van de Chinese broker dat het geld daadwerkelijk is ontvangen.”

Verder helpen LiNK en andere ngo’s met het sturen van Zuid-Koreaanse en westerse media naar de communistische noorderbuur. Park: „Noord-Koreanen vertellen ons dat dat het belangrijkste is dat wij voor het land kunnen doen. Ieder stukje informatie dat je naar het land brengt vermenigvuldigt zich daar: we hopen dat verandering in Noord-Korea uiteindelijk vanuit de bevolking komt.”

Coronapandemie

De coronapandemie veroorzaakt flinke hoofdbrekens binnen LiNK. Noord-Korea heeft zich sinds januari 2020 vrijwel volledig afgegrendeld voor de buitenwereld en als een vluchteling al over de grens komt, belandt hij in het strenge Chinese coronaregime – waar de pakkans groter is dan ooit. „Het is door de coronarestricties bijna onmogelijk geworden om vluchtelingen te helpen, zelfs die al in China zijn”, zegt Park. „Het werk is nu zo veel moeilijker dat we ons nu primair focussen op het helpen van Noord-Koreanen in Zuid-Korea.”

Het krachtige westerse optreden na de Russische invasie van Oekraïne stemt hem hoopvol. „Dit zet echt een nieuwe standaard voor solidariteit, en niet alleen in woorden, maar echt in daden. Mensen beschouwen zich niet alleen bondgenoot van Oekraïne, er stroomt concrete hulp het land binnen.” Hoewel hij nog obstakels ziet als het gaat om empathie voor Noord-Korea, denkt Park dat deze reactie kansen biedt voor de toekomst.

Een deel van het werk van LiNK is dan ook stereotypes aanpakken en een breder, rijker beeld van Noord-Koreanen geven – bijvoorbeeld via Instagram en YouTube. Ondanks alle hulp die LiNK verleent, staat voor Park één ding vast: „Het is niet aan ons, maar aan de Noord-Koreanen om de toekomst van Noord-Korea te bepalen.”

Spanningen Rakettests De spanningen tussen Noord-Korea en zijn buurlanden Zuid-Korea en Japan zijn de afgelopen weken hoog opgelopen. Noord-Korea is sinds vorige maand uiterst actief met het testen van wapensystemen en raketten voor de lange en middellange afstand. Begin deze maand vuurde Noord-Korea een raket af die over Japans grondgebied vloog voordat hij in de Stille Oceaan terecht kwam. Afgelopen donderdag was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un persoonlijk aanwezig toen twee kruisraketten werden afgevuurd over een afstand van tweeduizend kilometer. Volgens de Noord-Koreanen kunnen die raketten worden voorzien van kernkoppen. Met de tests zou Noord-Korea aanvallen op luchthavens en militaire doelen in Zuid-Korea simuleren. In de twee weken daarvoor testte het land verscheidene andere raketten, waarmee nucleaire aanvallen op Amerikaanse en Zuid-Koreaanse doelen werden gesimuleerd. In een verklaring stelde Noord-Korea dat de wapentests bedoeld zijn als waarschuwing aan Seoul en Washington. De VS en Zuid-Korea hielden in augustus de grootste gezamenlijke militaire oefeningen in jaren in de regio. Noord-Korea ziet dat als een provocatie en een rechtstreekse bedreiging van zijn eigen veiligheid. Kim Jong-un zei afgelopen donderdag dat zijn land al kruisraketten heeft uitgerust met kernkoppen, zodat het tactische kernwapens kan inzetten zodra dat nodig is. Hij zei dat de Noord-Koreaanse strijdkrachten volledig zijn voorbereid op een oorlog, en dat de tests een waarschuwing zijn voor de vijanden van het land. Vrijdag lanceerde Noord-Korea volgens Zuid-Korea een ballistische raket af boven de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldde daarnaast dat ongeveer tien Noord-Koreaanse gevechtsvliegtuigen de grens hadden genaderd. Uit voorzorg stuurde Seoul daarop ook straaljagers de lucht in. Tot een confrontatie kwam het niet. Dezelfde dag vuurde Noord-Korea honderden artilleriegranaten af in de wateren voor de oost- en westkust van Noord-Korea. Ze kwamen volgens Zuid-Korea neer in bufferzones ten noorden van wat wordt beschouwd als de maritieme grens tussen beide landen. De Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsraad veroordeelt het regime in Pyongyang voor het laten oplopen van de spanningen. Ook stelt de raad dat Noord-Korea een pact uit 2018 schendt dat ‘vijandige acties’ in het grensgebied verbiedt. Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zei eerder dat Pyongyang „krachtige militaire tegenmaatregelen” heeft genomen vanwege militaire activiteiten van Zuid-Korea.