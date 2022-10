‘Hier op de klei is mijn verhaal helemaal rond’

in

‘Ik heb als kok jaren in restaurants gewerkt. Ik werkte het ene jaar hier, dan weer twee jaar daar, zowel aan de koude als de warme kant. Ik heb het vak in Italië geleerd en daar vier jaar fulltime gekookt. Mijn ambitie was nooit om met veel poespas op sterrenniveau te koken, liever eerlijk en puur zoals ik dit in Italië heb geleerd.

„Toch was er altijd iets wat ik miste, het voelde niet zoals ik mijn ideale baan graag zou invullen. Toen ben ik mijn ondernemingsplan gaan schrijven, ik wilde een kookstudio opzetten. Daar heb ik een half jaar voor uitgetrokken en vijf jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. In de tussentijd ben ik vanuit Utrecht naar het platteland verhuisd. Doordat ik hier met mijn neus op de klei zit, daar waar de producten groeien en de boeren bezig zijn, is mijn verhaal helemaal rond. In mijn kookstudio geef ik kookcursussen en kan ik mijn gasten het hele verhaal overdragen, over waar je eten vandaan komt totdat het op je bord ligt.

„De horecalonen zijn doorgaans best wel laag en je werkt keihard, dus toen ik voor mezelf begon, wilde ik wel iets meer gaan verdienen. Buiten corona om is dat goed gelukt. Meestal kijk ik aan het einde van het jaar wat ik overhoud, dat zet ik opzij voor mijn pensioen. Ik denk dat dit jaar – hoewel ik drie maanden dicht ben geweest – best een goed jaar zal zijn.”

‘Vorig jaar hebben mijn vriend en ik op een vakantiepark een huis kunnen kopen dat voor permanente bewoning is vrijgegeven. Mijn boekhouder adviseerde ook een huis te kopen, omdat mijn zaak toen vanwege corona best slecht liep. Als we toen niet hadden gekocht, had ik nu, als ondernemer, zó drie tot vijf jaar moeten wachten om weer een hypotheek te kunnen krijgen.

„We hoefden niet zoveel aan het huis te doen, maar het was een vakantiehuis en dus niet ingericht op uitgebreid koken. Daarom hebben we er een nieuwe keuken ingezet en nog een en ander verbouwd.

„We hebben twee honden, Mikkel en Aksel. Mikkel heeft nooit iets, maar met Aksel moeten we bijna elke maand naar de dierenarts. De ene keer verstapt ze zich of loopt ze tegen een tak, de andere keer moet ze diareeremmers omdat ze iets verkeerds heeft gegeten. Daarom hebben we beide honden verzekerd. Dat kost 53 euro per maand, maar dan kom je tenminste niet voor verrassingen te staan.

„Ik heb ook een zeilbootje, dat vraagt best wat onderhoud. Een keer in de twee jaar moet je het insmeren; als je dat zelf doet, kost het al 250 euro. Ik heb er zonnepanelen op en dit jaar ben ik al 400 euro kwijt aan motorproblemen. We hebben er afgelopen zomer wel veel mee gevaren, dat was ook gelijk onze vakantie.”

Netto-inkomen: 2.000 - 2.500 euro per maand Gezamenlijke lasten: wonen 1.910 euro; boodschappen 400 euro Privélasten: verzekeringen 251 euro; auto 200 euro; kleding 50 euro; abonnementen 15 euro; honden 95 euro; studieschuld 65 euro; broodfonds 100 euro Sparen: wat over is: 0-200 euro Laatste grote aankoop: isolerende gordijnen 900 euro

