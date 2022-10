FNV roept buschauffeurs op tot nieuwe stakingen voor betere cao

Vakbond FNV wil dat buschauffeurs van streekvervoersdiensten vanaf woensdag tot en met vrijdag staken voor betere arbeidsvoorwaarden. De vakbond eist betere afspraken over inflatiecompensatie (10 procent loonsverhoging) en het verminderen van de werkdruk. Hoeveel animo er voor stakingen bestaat, is niet duidelijk. Toen vorige maand vrijwel alle FNV-buschauffeurs hun werk neerlegden, om dezelfde reden, kon van zo’n 70 procent van alle dienstregelingen geen gebruik worden gemaakt.

FNV en de werkgevers in het streekvervoer zijn al maanden met elkaar in conflict. De cao die nu geldt, is door ondertekening van vakbond CNV rechtsgeldig en bindend, maar volgens FNV onvoldoende. Dit jaar loopt de arbeidsovereenkomst af. Met stakingen probeert FNV ervoor te zorgen dat de huidige cao wordt veranderd, of dat afspraken worden gemaakt voor een nieuwe cao. Werkgevers zien daar weinig in, aldus FNV, die deze „weigerachtige opstelling” als een „middelvinger” naar de buschauffeurs ziet.

De vakbonden zijn de afgelopen maanden druk geweest met het organiseren van stakingen in het hele openbaar vervoer. Een belangrijke aanleiding is de torenhoge inflatie. Werkgevers in het openbaar vervoer moeten hun werknemers daarvoor compenseren, vinden de vakbonden. Vorige week leidden estafettestakingen van NS-personeel tot één van de royaalste cao’s van het jaar. De spoorbonden stemden toen in met een structurele loonsverhoging van 9,25 procent voor hun werknemers.