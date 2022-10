Duitse kerncentrales blijven toch langer open

De Berlijnse coalitiestrijd over het openhouden van de laatste drie kerncentrales is maandagavond door kanselier Olaf Scholz (SPD) beslecht. De liberalen van de FDP, vertegenwoordigd door minister van Financiën Christian Lindner, eisten dat de drie nog functionerende centrales tot 2024 aan het net blijven. De Groenen, vertegenwoordigd door minister van Economie Robert Habeck, wilden maximaal twee centrales door laten lopen tot april 2023. Zondagmiddag ontbood Scholz beide ministers op het Kanzleramt om tot een compromis te komen – zonder succes. De ministers waren niet tot compromissen bereid en een coalitiecrisis dreigde. Maandagavond besloot Scholz dat alle drie nog functionerende centrales tot april 2023 in gebruik blijven, waarmee de FDP aan het kortste eind trekt.

Principekwestie

Voor beide partijen is kernenergie een principekwestie, en zowel de positie van de FDP als ook die van de Groenen verhardde zich in de afgelopen weken. De liberalen leden vorige week bij de deelstaatverkiezingen in Nedersaksen een gevoelige nederlaag; de FDP haalde de kiesdrempel van 5 procent niet en heeft voor het eerst in twintig jaar geen zetel in het deelstaatparlement. Lindner, behalve minister ook partijvoorzitter van de FDP, stelde na de verkiezingsnederlaag dat de partij haar standpunten sterker moet uitdragen om zich binnen de coalitie met SPD en Groenen te kunnen profileren. Met twee coalitiepartners met een duidelijk socialer profiel is het voor de FDP niet makkelijk accenten te zetten.

Nog onder Angela Merkel was besloten dat de laatste drie kerncentrales eind 2022 dicht zouden gaan. Voor de Groenen, die onder meer uit protest tegen kernenergie zijn opgericht, was het al een groot compromis om twee van de drie kerncentrales iets langer open te houden. Op hun partijcongres in Bonn afgelopen weekend werd dat standpunt door de leden aanvaard. Nu blijven dus alle drie de centrales langer in gebruik; de Groenen kunnen daarmee leven omdat er in alle drie de centrales nog genoeg brandstof is om ze drie à vier maanden langer te laten functioneren. Nieuwe brandstofelementen was voor de Groenen een „rode lijn”, aldus partijvoorzitter Ricarda Lang.

Gasprijzen

Maar ook FDP-partijvoorzitter Lindner deed maandagavond alsof hij tevreden was met de beslissing van Scholz om niet twee maar drie van de kerncentrales aan te houden tot april. Hij noemde het van „vitaal belang voor het land en voor de economie”.

Industrie en bedrijven in Duitsland maken zich grote zorgen over de hoge energie- en gasprijzen. Volgens prognoses moet komend jaar worden gerekend met een krimp van 0,4 procent. De energiecrisis dreigt een economische- en een sociale crisis te worden, en onder die druk zag Scholz zich nu genoodzaakt een einde te maken aan de strijd tussen de twee coalitiepartners.

