Dodental door overstromingen in Nigeria loopt op tot 603

Het dodental als gevolg van recente overstromingen in Nigeria is opgelopen tot 603. Dat melden internationale persbureaus maandag. Het West-Afrikaanse land is getroffen door de ergste overstromingen in tien jaar tijd. Het water heeft inmiddels meer dan 1,3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Nigeriaanse autoriteiten waarschuwen dat het noodweer nog niet voorbij is en adviseren mensen in laaggelegen gebieden te evacueren.

27 van de 36 deelstaten in het land zijn getroffen door de overstromingen. Volgens het ministerie van Humanitaire Zaken zijn daarbij 82.000 huizen en 110.000 hectare aan landbouwgrond volledig verwoest. Dat kan gevolgen hebben voor de voedselprijzen, vrezen Nigeriaanse rijstproducenten. De import van rijst is in Nigeria namelijk verboden, om de lokale productie te stimuleren. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwde eerder al voor voedselonzekerheid in het land.

De overstromingen zijn het gevolg van een hevig regenseizoen in Nigeria, dat zo’n 206 miljoen inwoners telt. Al sinds het begin van de zomer is veel meer neerslag gevallen dan gewoonlijk. Doordat buurland Kameroen recent de Lagdo-dam heeft opengezet om de druk te verminderen en overtollig water af te voeren zijn de overstromingen nog erger geworden. Voor het weekend stond het dodental nog op vijfhonderd.

De centraal gelegen stad Lokoja is een van de zwaarst getroffen gebieden. Foto Afolabi Sotunde / Reuters De rivier dichtbij Lokoja ging door het noodweer buiten haar oevers. Foto Afolabi Sotunde / Reuters Huizen staan onder water in Lokoja. Foto Afolabi Sotunde / Reuters

Bootongeluk

Vorige week kwamen 76 mensen om het leven bij een bootongeluk in de zuidoostelijke deelstaat Anambra. Omdat een belangrijke weg in het gebied onder water staat, zijn bewoners genoodzaakt zich per boot te verplaatsen. Volgens ooggetuigen viel de motor vlak na het uitvaren uit en kapseisde de boot vervolgens.

Overstromingen komen vaker voor in Nigeria, tijdens het regenseizoen treden rivieren geregeld buiten hun oevers. Maar noodweer op deze schaal is niet gebruikelijk. De laatste keer dat de overstromingen zo erg waren, was in 2012. Toen kwamen 363 mensen om het leven en verloren 2,1 miljoen Nigerianen hun huis.