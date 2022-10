Op haar zesentwintigste droomde de Britse Yasmin van roem en rijkdom. Ze liep in haar tienerjaren weg van huis, woonde in hostels, ontworstelde zich aan een ontrouw vriendje dat haar zelfbeeld vernietigde en slikte antidepressiva. Met YouTube wilde Yasmin haar leven veranderen. Een paar maanden daarvoor had ze met haar studielening een eerste cosmetische ingreep betaald. Vanuit de kliniek legde Yasmin op Snapchat alles gedetailleerd vast. Haar visuele openhartigheid sloeg aan. Hoog tijd die aandacht te verzilveren op YouTube.

Na een poosje nam een verslaggever contact op: Symeon Brown van het Channel 4-journaal. Yasmin vertelde over haar 1.000 YouTube-abonnees en populairste video met bijna 8.000 views. „Een microscopisch bereik”, noemde Brown dat, in een wereld waar grote influencers als de Kardashians en de Jenners miljoenen abonnees en views scoren. Maar die journalist snapte het (nog) niet.

Want niemand vertrouwt beroemde influencers, legde Yasmin uit. Iedereen weet dat ze van grote sponsorships aan elkaar hangen. Waar meisjes naar op zoek zijn, is iemand zoals zij. Een doorsnee meid. Herkenbaar. Betrouwbaar. En daardoor commercieel waardevol.

Zo denkt Spectra Clinic er ook over. Het bedrijf verkoopt cosmetische ingrepen aan een Brits publiek en voert die in Istanbul uit. Voor marketing rekruteert het ‘micro-influencers’ als Yasmin.

Zij had het namelijk niet bij één ingreep gelaten. Meerdere liposucties, een borstvergroting en Brazilian buttock lift volgden. Haar publiek keek mee. Voortaan mocht ze zich gratis laten opereren, vertelde Spectra haar. Als ze haar vrienden en volgers zou aanmoedigen ook eens bij hun kliniek langs te gaan. Toen verslaggever Brown haar sprak, liep de deal met Spectra een jaar. In die tijd sprak Yasmin namens de plastisch chirurgen met dertig volgers en een handvol vrienden. Over de risico’s van ingrepen repte Yasmin niet, ze regelde liever een consult voor hen. Daarna vloog ze zelf gratis naar Istanbul om haar lippen te laten doen.

Brown tekende Yasmins verhaal op in zijn boek Get Rich or Lie Trying (2022). Internet beloofde ons democratisering van informatie, schrijft hij. Consumenten kregen een stem en zouden bedrijven tot transparantie dwingen. Deels is dat gebeurd, maar tegelijkertijd weten cosmetische clubs klanten als Yasmin in te zetten als goedkope online marketeers.

En niet alleen klinieken, Brown portretteert talloze bedrijven die consumenten als marketeers voor hun producten inzetten. Zij krijgen hier in het gunstigste geval een commissie voor terug, veel vaker is er sprake van Tupperware-achtige piramidespelen.

Ik had géén idee. En dat is een kwestie van geluk. Want, schrijft Brown: „Als je net als ik bent opgegroeid in een kansarme buurt, is je Facebook-feed waarschijnlijk bezaaid met berichten van oude schoolvrienden die je uitnodigen om ‘geld te verdienen vanuit huis’.”

Door Browns boek ontdekte ik een online wereld waarin mensen met weinig geld en kansen elkaar allemaal iets proberen te verkopen. Sociale feeds veranderen in winkelstraten zonder sluitingstijd. Gehaaide bedrijven aan de top verdienen geld aan het vercommercialiseren van vriendschappen. Daarmee buiten ze niet alleen mensen uit, ze slopen ook het sociale weefsel.

„Ik had geen idee dat zoveel meisjes een ingreep wilden laten doen”, vertelt Yasmin over de risicovolle plastische chirurgie. „Ze hadden alleen wat aanmoediging nodig.”

