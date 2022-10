De onvergankelijkheid van Wolkers’ tulpenboom

Cadmiumgeel: dat is de kleur van de tulpenboom in de herfst. Deze uit het zuiden van de Verenigde Staten afkomstig boom (Liriodendron tulipifera) heeft iets van een magnolia, maar is dat niet. Ze zijn wel familie van elkaar.

De tulpvormige bladeren en de goudgele herfstkleur begeesterden niet alleen schrijver en beeldhouwer Jan Wolkers, ook de befaamde Leidse hoogleraar, arts en botanicus Herman Boerhaave (1668-1738). Die plantte rond 1725 een tulpenboom afkomstig van zaden uit de Amerikaanse staat ‘Carolina’ op zijn landgoed Kasteel Oud-Poelgeest. Een restant van de boom staat er nog, maar die ligt verborgen onder donkere beuken. De hoofdstam is ooit door storm te gronde gericht, wel zijn uit de wortels drie grote takken gesproten waarvan Wolkers een ent kreeg. Kweker Piet van Leijden uit Boskoop beschikt over de kennis de juiste ent of twijg op een onderstam te laten uitgroeien.

Fijnzinnig cadmiumgeel

De tulpenboom bij Wolkers’ tuinhuis op het Amsterdamse volkstuinpark Amstelglorie die hij later uitgroef en meenam naar zijn atelier op Texel, inspireerde hem tot zijn schilderij ‘Het grote gele doek’ , „een sprankelende branding van een fijnzinnig cadmiumgeel”, zoals hij in een van zijn essays schreef.

Op initiatief van de Leidse Hortus Botanicus, Erfgoed Oud-Poelgeest en burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest staat er sinds kort een prille, ongeveer twee meter hoge tulpenboom de gele herfstzon te vangen en te weerkaatsen op het landgoed, tussen kasteel en koetshuis in.

Het planten ging vergezeld van een kleine ceremonie. Carla Teune van de Leidse Hortus sprak van deze ent als een „eerbiedwaardig kleinkind” van de aloude Boerhaave-boom.

Door al dit enthousiasme is de Wolkersboom aan een ware opmars begonnen

De burgemeester sprak gloedvol over Wolkers die in zijn jeugd rondzwierf op en rond het kasteel, hier het beroemde ‘tillenbeest’ ontdekte, de sfinx met de borsten, en in de tuin een van zijn vroegste tekeningen maakte van een zomereik. „Die andere lievelingsboom van Wolkers”, volgens Jaensch. „De tulpenboom stond voor Wolkers symbool voor vergankelijkheid en herfst. Maar hij geldt ook als symbool van geboorte.”

Door al dit enthousiasme is de Wolkersboom aan een ware opmars begonnen: vorig jaar herfst werd bij het vroegere tuinhuis van de schrijver op Amstelglorie opnieuw een ent geplant, dit najaar dus in Oegstgeest en volgende herfst krijgt ook Texel een boom die van Oud-Poelgeest komt. Deze nieuwe boom komt in de openbare ruimte, zodat iedereen kan genieten van het brandende herfstgoud van de Liriodendron.

Op 19 oktober is het 15 jaar geleden dat Jan Wolkers overleed. Bij zijn geboortehuis aan de Deutzstraat in Oegstgeest wordt het muurgedicht ‘De herinnering’ onthuld. Aanvang: 15:30 uur.