De EU gaat 15.000 Oekraïense militairen trainen

De Europese Unie gaat 15.000 Oekraïense militairen trainen op EU-grondgebied en heeft nog eens 500 miljoen euro uitgetrokken om wapenleveranties aan Kiev te ondersteunen. Daarmee heeft de EU in totaal 3,1 miljard beschikbaar gesteld om lidstaten – deels – te compenseren voor wapens die ze aan Oekraïne leveren.

Dat hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Luxemburg besloten. De Oekraïense militairen zullen hoofdzakelijk in Polen en Duitsland hun opleiding krijgen. De missie duurt in eerste instantie twee jaar en EU-Buitenlandchef Josep Borrell hoopt dat de trainingsmissie al halverwege volgende maand operationeel zal zijn.

Scepsis

Oorspronkelijk was er onder lidstaten de nodige scepsis over een EU-missie, onder andere omdat een aantal landen zelf al militairen opleidde en omdat de EU zo nog verder in het conflict getrokken wordt. Na verloop van tijd verstomde de kritiek, onder andere door de steeds heftigere Russische aanvallen, aldus Borrell.

De EU zoekt nog naar bewijzen dat het inderdaad Iran is dat kamikaze-drones aan Rusland heeft geleverd en die maandagochtend ingezet werden voor aanvallen op Kiev. De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmytro Koeleba sprak de Europese ministers per videoverbinding vanuit een schuilkelder toe. Als onomstotelijk komt vast te staan dat Iran de wapens leverde, dan zal de EU actie ondernemen tegen Teheran.

Maandag werden elf Iraanse gezagsdragers en vier Iraanse instellingen op een sanctielijst geplaatst als vergelding voor de repressieve maatregelen die Iran heeft genomen tegen demonstranten na de dood van 22-jarige Masha Amini. De vrouw overleed nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofd niet bedekt zou hebben.