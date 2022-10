De buurvrouw naast het ‘zuippaleis’ van het corps slaapt met de bierdampen in haar neus

Denken dat je in „een aardbeving bent beland” omdat ze bij de buren met tweeduizend studenten tegelijk op de vloer staan te springen. „Slapen met bierdampen in je neus” omdat er ’s nachts in het pand naast je met tientallen liters gerstenat wordt gesmeten.

Noor Wiersma (61), moeder van drie kinderen te Amsterdam, komt voorbeelden tekort van bijna dertig jaar wonen naast „het grootste zuippaleis van Nederland”. Soms verdrinken haar woorden in het opgewonden stemgeluid van studenten, dat vanaf de smalle Warmoesstraat omhoog klatert. Snel klapt Wiersma de ramen met dubbel glas dicht. Dat scheelt.

Anders dan de meeste andere studentencorpora in Nederland grenst het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) direct aan tientallen woningen, in het hart van de stad. „Natuurlijk realiseren we ons dat je hier geen absolute stilte kunt verwachten”, zegt Wiersma, „maar naast het corps loopt het de spuigaten uit”. Tussen het ASC en de buurt, een gemêleerd gezelschap van oud-krakers, kunstenaars en typisch Amsterdamse ondernemers in het Wallengebied, heerste de voorbije tijd een gespannen relatie, zonder dat de gemeente ingreep.

Meer dan een ordinaire burenruzie

Toen het ASC eind juli negatief in het nieuws kwam met uitspraken over vrouwen als ‘sperma-emmers’ keken Wiersma en de honderden andere bewoners daar nauwelijks van op. Illusies over gedrag en opvattingen van de jonge buren hebben ze niet meer. Hun boosheid geldt vooral de gemeente.

„Ik ben er kwaad over”, zegt ondernemer Thedoor Van Boven (67) in de Condomerie, twee panden verderop, „dat de gemeente niet thuis geeft bij klachten. Die vindt al jaren dat we het hier maar samen moeten oplossen.” Ten einde raad besloot Wiersma met medeweten van Van Boven, secretaris van de buurtvereniging, eind juli contact te zoeken met NRC.

Hun verhaal strekt verder dan dat over een ordinaire burenruzie, zeggen ze. Hun relaas gaat vooral over een grootstedelijk bestuur dat „lekker gemakkelijk”, zoals Van Boven zegt, gelooft in zelfregulering. En over een „eliteclub die zich onaantastbaar waant” en klagende bewoners afkoopt met een nachtje in een hotel even verderop.

En dat terwijl het lange tijd best goed ging tussen studenten en bewoners, daar in de Warmoesstraat. Bijna vijftien jaar lang, vanaf het begin van deze eeuw, was er halfjaarlijks overleg tussen corps, bewoners, politie en gemeente. Dan togen Wiersma, Van Boven en drie bestuurders van het ASC naar de Stopera voor „soms niet langer dan een half uurtje”, zegt Van Boven, om te overleggen over dingen die hadden gespeeld of gingen spelen. De toenmalige wijkagent had het initiatief genomen nadat ambulances af en aan waren gereden, omdat er weer iemand was flauwgevallen na overmatig drankgebruik. Onder druk van politie en gemeente sloten corps en de buurt een convenant waarin ze beloofden kwesties van overlast onderling aan te kaarten en op te lossen.

Sociëteit moest dicht

Het ASC ging akkoord, mede om een nieuwe start te maken. Het was in april 1994 verhuisd van de Raamgracht naar het oude, verlaten gebouw van drukkerij Debussy aan de Warmoesstraat. „Een van de voornaamste redenen voor de verhuizing was de beroerde vergunningssituatie en slechte relatie met de buren aan de Raamgracht geweest”, schrijft de vereniging op haar website.

Aanvankelijk was het in de Warmoesstraat, vooral een winkel- en uitgaansstraat met her en der appartementen, niet veel beter gegaan. Buurtbewoners klaagden al in 1995 steen en been over lawaai en stank die de sociëteit en haar bezoekers produceerde. Samen met de in krakerskringen geliefde advocaat Phon van der Biezen procedeerden ze met succes tot aan de Raad van State. Het ASC moest een half jaar dicht om betere ventilatie-installaties te bouwen. Trots pakt Theodoor van Boven de map erbij in zijn archief achterin de Condomerie om de processtukken van destijds te laten zien.

Daarna kantelde langzaam maar zeker het machtsevenwicht tussen corps en buren. De gemeenteambtenaar die bij het Stopera-overleg zat, ging met pensioen. Diens opvolger antwoordde niet op mails van Van Boven en de anderen. Het Stopera-overleg is niet meer. Door de corona-lockdowns in 2020 en 2021 was dat trouwens ook niet nodig. De sociëteit van het ASC ging op slot. Wiersma: „Hoe verrukkelijk was dat!”

Met de heropening van het corpsleven keerden alle oude demonen terug. Sommige bewoners bewogen pragmatisch mee. „Ik wil wel mijn kunst aan de buren kunnen verkopen als die jongens en meisjes straks op ceo-posities zitten”, zegt Hans Mantje bijvoorbeeld, die een atelier heeft pal achter het ASC-pand. Tom Sandfort (63) daarentegen, die een pand ter hoogte van de sociëteitszaal kocht dat hij ooit kraakte, blijft strijdbaar: „Het lijkt hier wel een nevenvestiging van de Ku Klux Klan met al die witte jongens en meisjes”, zegt hij. „Die moet je hard aanpakken. Een schande dat de gemeente ons niet helpt en desnoods de drankvergunning afpakt.”

Vol in verzet

Ook Noor Wiersma besloot vol in verzet te gaan. Geen overleg meer, geen convenant, geen afspraak meer om problemen onderling op te lossen. Ze was de beleefde woorden van weer een nieuw bestuur dat steeds opnieuw belooft een nieuwe start te maken „spuugzat”. En toen „die snotneuzen”, haar afgelopen voorjaar een nachtje in hotel Krasnapolsky, bijna om de hoek, hadden aangeboden omdat er weer een groot feest aankwam, had Wiersma dat aanbod verontwaardigd van de hand gewezen. „Wat denken ze wel?”

Een buurtgenoot nam het aanbod wel aan om in Krasnapolsky (Booking.com biedt er geen kamers aan onder de 400 euro per nacht) te overnachten tijdens het jaarlijkse, vierdaagse winterfeest van het corps. Sindsdien overnacht de vrouw, die anoniem wil blijven, jaarlijks vier dagen op kosten van het ASC in hotels, soms ook in het buitenland „De overlast van dat feest is zo groot, dat deze afspraak erg nodig is”, zegt ze.

Wiersma resteert in theorie alleen nog de ultieme optie: vertrekken uit haar sociale huurwoning in hartje stad. „Natuurlijk heb ik wel eens op Woningnet [het aanbod van sociale huurwoningen in Amsterdam] gekeken”, vertelt ze. Om toch al vrij snel te concluderen dat ze er qua huurprijs ruimte en sfeer alleen maar op achteruit zal gaan. Voor het ruime appartement betaalt ze aan woningbouwcorporatie Lieven De Key een redelijke huur, niet de hoofdprijs.

Ze heeft besloten om te blijven en hoopt dat andere partijen zoals de gemeente alsnog hun verantwoordelijkheid nemen.

Lees ook: Luidruchtig zingen, kotsen, schreeuwen en neuken

Na vragen van NRC over de klachten van de bewoners komen zowel corps als gemeente in beweging. Namens het nieuw aangetreden bestuur van het ASC mailt rector Sebastiaan Klaver: „Wij (…) hebben de relatie met de buurt hoog in het vaandel staan voor komend jaar.” ASC heeft intussen contact gezocht met klagende bewoners. Voor oktober „staat een buurtborrel gepland waarvoor alle bewoners zijn uitgenodigd.” Bij komende feesten gaat het bestuur „metingen met een decibelmeter” verrichten om overschrijdingen tijdig op te sporen.

Ook wil het ASC het overleg met de gemeente nieuw leven inblazen. De gemeente vindt dat laatste ook een goed idee, zegt veiligheidscoördinator Wouter Bernson. Dat het overleg tot op heden niet is opgestart, vindt hij „net zo erg als de bewoners”.

Noor Wiersma moet niet meer denken aan dat overleg. De tijd van vriendelijke voornemens, decibelmeters en buurtborrels is wat haar betreft al lang voorbij. Strenge handhaving door politie en gemeente is in haar ogen nog het enige dat het luidruchtig corps in het gelid kan houden.