Curaçao verwacht miljoenen mis te lopen na schrappen vluchten KLM

De regering van Curaçao verwacht dat het toerisme op het eiland een enorme knauw krijgt door het besluit van KLM om een van de twee dagelijkse vluchten naar Curaçao te schrappen. Volgens het Antiliaans Dagblad zegt Ruisandro Cijntje, de lokale minister van Economische Ontwikkeling, dat het eiland vanwege het besluit meer dan 20 miljoen euro aan inkomsten kan mislopen.

KLM kondigde eind september aan vanaf eind oktober tot en met maart 2023 tien vluchten per week naar Curaçao uit te gaan voeren. Dat aantal is teruggedraaid naar één vlucht per dag vanwege de problemen op Schiphol. Volgens Cijntje kan het eiland daardoor tot 36.000 toeristen mislopen, vooral omdat het gros van de toeristen uit Europa via Nederland vliegt. Hij wil dat de Curaçaose minister-president Gilmar Pisas het onderwerp aankaart bij premier Mark Rutte.

Cijntje gaat daarnaast kijken of luchtvaartmaatschappijen als Tui en Air Belgium vaker en met grotere toestellen vanuit België naar het eiland kunnen vliegen. Ook wordt bekeken of de inzet van chartervluchten vanaf Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport een mogelijkheid is.

Tijdens de coronapandemie lag het toerisme naar Curaçao grotendeels stil, wat een zware impact op de lokale economie had. De afgelopen maanden is het toerisme weer aangetrokken, met name dankzij Nederlandse toeristen. Zo bezochten afgelopen maand 16.000 Nederlandse toeristen het eiland. 72 procent van de toeristen die op het eiland verblijven komen uit het Europa, bijna twee derde van hen komt uit Nederland.