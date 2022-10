Controversiële imam vervolgd om meineed en witwassen

Het Openbaar Ministerie vervolgt de Utrechtse imam Suhayb Salam (42) voor het liegen tegen een parlementaire onderzoekscommissie en het witwassen van geld. Dat is de uitkomst van een zes jaar durend strafrechtelijk onderzoek naar de meest controversiële imam van Nederland.

Het onderzoek begon in 2016 met een inval door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) bij elf islamitische stichtingen en huizen van de familie Salam. De Syriër is een bekende prediker van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Al jaren spelen er zorgen bij onderzoekers en de gemeente Utrecht over intolerante denkbeelden die Salam kinderen en jongeren bijbrengt. Hij predikt afkeer jegens ongelovigen. Dat is op zichzelf niet strafbaar, maar volgens justitie is dat wel zo bij zijn financiële activiteiten. De verdenkingen logen er aanvankelijk niet om: Salam zou onder meer terroristische gelden ontvangen en zelf ook terrorisme financieren.

Het justitieonderzoek legde zijn moskee Al-Fitrah volledig lam. Bezoekers liepen weg, de geldkas raakte leeg. Maar nu het onderzoek na zes jaar voorbij is, blijkt er geen bewijs te bestaan voor terrorismefinanciering. „Verdachten zullen hiervoor dan ook niet worden vervolgd”, meldde het OM maandag in een persbericht.

Huwelijkssluiting

Wel worden Salam en zijn vrouw voor andere vergrijpen voor de rechter gebracht. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen, door geld van hun eigen stichting te ‘lenen’. De leenovereenkomst die zij hiervoor sloten, zou vals zijn.

Daarnaast zou de imam hebben gelogen tegen een ondervragingscommissie van de Tweede Kamer. Die deed in 2020 onderzoek naar moskeefinanciering, naar aanleiding van berichtgeving in NRC en Nieuwsuur over Golfstaten die met donaties invloed proberen te krijgen in Nederlandse gebedshuizen. Suhayb Salams verhoor liep uit op een felle woordenstrijd tussen de imam en de commissieleden. Tijdens dat verhoor zou Salam onder ede hebben gelogen dat hij nooit islamitische huwelijken afsluit.

„Het OM meent dit te kunnen afleiden uit een document waarin staat dat mijn cliënt bij een huwelijk aanwezig is geweest”, zegt zijn advocaat Anis Boumanjal. „Dat kan zo zijn, maar het is geen bewijs voor meineed, want nergens blijkt dat cliënt het huwelijk heeft afgesloten.”

Tweede Kamer wil forsere actie tegen buitenlandse geldstromen naar moskeeën

Ook over buitenlandse gastsprekers zou Salam de parlementaire commissie hebben voorgelogen. Hij moest namen aanleveren van alle gastsprekers die de laatste tien jaar in zijn moskee zijn geweest. Dat probeerde Salam via een rechtszaak te voorkomen. Hij kreeg in 2020 deels gelijk van het gerechtshof: het verzoek van de parlementaire commissie was „te ruim” geformuleerd. Salam hoefde alleen de namen te geven van predikers uit zogenaamde ‘onvrije landen’ zoals Saoedi-Arabië en Qatar.

„Vervolgens heeft mijn cliënt de namen van alle sprekers uit die landen gegeven die hij zich nog kon herinneren”, zegt advocaat Boumanjal. „En nu komt het OM aanzetten met niet opgegeven namen van sprekers die mogelijk óók in de moskee zijn geweest. Als dat al zo zou zijn, dan is ook dat geen meineed. Cliënt kon zich simpelweg niet alle namen herinneren en evenmin achterhalen, omdat alle administratie door de FIOD in beslag was genomen.”

Bij Boumanjal bestaat de indruk dat het OM de meineed-zaak nu gebruikt om het mislukte terrorismeonderzoek te rechtvaardigen. „Nu gaat alle aandacht uit naar de zogenaamde meineed, terwijl het OM zelf een modderfiguur slaat in deze zaak.”