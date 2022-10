Bus doormidden gebroken na aanrijding met trein in Bergen op Zoom

Een trein heeft maandagochtend een bus zonder passagiers aangereden op een spoorwegovergang in het Brabantse Bergen op Zoom. De bus brak daarbij doormidden. De buschauffeur is onderzocht door het ambulancepersoneel, maar kwam er zonder verwondingen vanaf. Ook vielen er geen gewonden onder de passagiers van de trein, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De ravage na het ongeluk is enorm, zo is te zien op beelden van de NOS. Het treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen is zeker tot in de loop van maandagmiddag gestremd, meldt de NS. Dat betekent voor reizigers een vertraging van minimaal een uur.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Agenten van de verkeerspolitie en de Landelijke Eenheid doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.